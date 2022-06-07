На Юге ВСУ мощно ударили авиацией по оккупантам: какие потери у русских

На Юге Вооруженные силы Украины несколько раз провели авиационные атаки врага. Российские оккупанты потеряли много людей и множество техники.
На южном направлении украинская армия минувшей ночью при помощи авиации успешно атаковала позиции русских оккупантов. Соответствующую информацию опубликовали в соцсети Facebook представители оперативного командования "Юг".
Как говорят украинские офицеры, по врагам ВСУ нанесли два вертолетных удара ‒ по скоплению сил и позициям русских в Херсонской области, а также два авиационных удара самолетами по складам со снарядами в Николаевской области.
То бишь украинские ракетно-артиллерийские подразделения вместе с авиацией уничтожили:
- 26 российских оккупантов;
- 10 единиц вражеской техники, среди которой – танк и шесть единиц бронированной техники, два автомобиля и гаубица.
В командовании "Юг" рассказали, тем не менее, что ситуация в южном направлении остается весьма напряженной. В частности, русские оккупанты из тяжелой артиллерии (калибра 203 миллиметра) обстреляли жилые кварталы Николаева.
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Напомним, ранее в командовании Воздушных сил Украины заявили о том, что на Изюмском направлении ВСУ нанесли сильный ущерб российским оккупантам. Удар был нанесен с помощью штурмовика Су-25 и бомбардировщика Су-24М. Было уничтожено более сотни оккупантов.
До того в Луганской области, в районе Попасной, сбили самолет российских оккупантов Су-25, за штурвалом которого находился генерал-майор РФ Канамат Боташев.
Сообщается, что российский высокопоставленный оккупант был ликвидирован в результате попадания ракеты из американского ПРЗК Stinger.
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