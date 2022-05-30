Уже третий за месяц: нацгвардеец "приземлил" вражеский самолет в Запорожской области

Нацгвардеец "приземли" вражеский самолет в Запорожской области / скриншот

В Запорожской области нацгвардеец сбил уже третий вражеский самолет за месяц. На этот раз жертвой его ПЗРК стал вражеский СУ-25.

Как сообщают местные СМИ, герой служит в 9-м полку Национальной гвардии Украины.

"Снова боец 9-го полка НГУ сбил Су-25. Уже третий. Один и тот же боец", — говорится в сообщении.

Так в начале мая стало известно, что срочник НГУ, находясь на боевом дежурстве в Запорожской области, умело использовал ПЗРК "ИГЛА" и сбил свой первый самолет.

Читайте такжеУкраинский моряк из советского ПЗРК сбил вражеский истребитель за $40 млн23 мая тот же боец во второй раз сбил российский Су-25 в Запорожской области.

И вот стало известно, что срочник попал во вражеский "Грач" в третий раз.

Ранее мы рассказывали, что боец Вооруженных сил Украины сбил из переносного зенитного-ракетного комплекса "Игла" сразу три оккупантских вертолета (два "Ка-52" и один "Ми-8") близ Запорожья. В генштабе сообщили, что этому солдату всего лишь днем ранее показали, как именно нужно стрелять из "Иглы".

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