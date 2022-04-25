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Под Запорожьем боец ВСУ на свой день рождения сбил "Иглой" сразу три вертолета оккупантов

25 апреля 2022, 11:52

Для злых волшебников в вертолетах цвета "хаки" день рождения у украинского воина закончился прискорбно - боец их просто-напросто переиграл и уничтожил.

Вертолет
Сбитый вертолет оккупантов / скриншот из видео

Боец Вооруженных сил Украины военный сбил из переносного зенитного-ракетного комплекса "Игла" сразу три оккупантских вертолета (два "Ка-52" и один "Ми-8) близ Запорожья. Об этом написали представители Генштаб ВСУ. Причем утверждается, что этому солдату всего лишь днем ранее показали, как именно нужно стрелять из "Иглы".

"В Запорожской области 21 апреля были уничтожены три российских вертолета. Сбили из "Иглы". Сбил молодой парень, которому за день до этого показали, как этим аппаратом пользоваться. Случилось это в его день рождения", –заявил командир подразделения, воин которого уничтожил "Ка-52".

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Напомним, ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52.

Экипаж вражеского летательного средства погиб на месте, говорится в пресс-центре данной военной части.

"Эта ночь была чрезвычайно результативной для одного из механизированных батальонов 93-й бригады "Холодный Яр". В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей "поджаркой" российский боевой вертолет Ка-52. Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", ‒ говорится в тексте.

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Автор: Егор Бунин
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