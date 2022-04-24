"Иглой" бойцы ВСУ разложили на молекулы три вражеских вертолета / Википедия

В Запорожской области украинские воины уничтожили три вертолета оккупантов ‒ два "Ка-52" и один "Ми-8". Об уничтожении вражеской техники сообщили на Фейсбуке-странице "Сил обороны Запорожского края".

"На Запорожском направлении в районе города Гуляйполе, украинские защитники — десантники, территориалы и нацгвардейцы — уничтожили три вражеских вертолета: два Ка-52 и один Ми-8. Известно, что воины одного из тербатальонов применили против хваленой российской "вертушки" ПЗРК "Игла". Били дуплетом, и в результате хваленый русский "Аллигатор" был "разложен на молекулы". Экипаж погиб. Теперь наши позиции российские вертолеты обходят далекой дорогой. Поняли, что здесь их ждет "горячий прием"", — сообщили военные.

Выпуск "Ка-52" оккупанты наладили с 2008 года. Она имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Оценочная стоимость "Ка-52" — более 16 миллионов долларов США.

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Напомним, ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52.

Экипаж вражеского летательного средства погиб на месте, говорится в пресс-центре данной военной части.

"Эта ночь была чрезвычайно результативной для одного из механизированных батальонов 93-й бригады "Холодный Яр". В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей "поджаркой" российский боевой вертолет Ка-52. Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", ‒ говорится в тексте.

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