УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Иглой" бойцы ВСУ разложили на молекулы три вражеских вертолета

24 апреля 2022, 10:52

Как говорят эксперты, по военной номенклатуре один из сбитых вертолетов, "Ка-52" Аллигатора, считается командирской машиной российской авиации.

Вертолеты
"Иглой" бойцы ВСУ разложили на молекулы три вражеских вертолета / Википедия

В Запорожской области украинские воины уничтожили три вертолета оккупантов ‒ два "Ка-52" и один "Ми-8". Об уничтожении вражеской техники сообщили на Фейсбуке-странице "Сил обороны Запорожского края".

"На Запорожском направлении в районе города Гуляйполе, украинские защитники — десантники, территориалы и нацгвардейцы — уничтожили три вражеских вертолета: два Ка-52 и один Ми-8. Известно, что воины одного из тербатальонов применили против хваленой российской "вертушки" ПЗРК "Игла". Били дуплетом, и в результате хваленый русский "Аллигатор" был "разложен на молекулы". Экипаж погиб. Теперь наши позиции российские вертолеты обходят далекой дорогой. Поняли, что здесь их ждет "горячий прием"", — сообщили военные.

Выпуск "Ка-52" оккупанты наладили с 2008 года. Она имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Оценочная стоимость "Ка-52" — более 16 миллионов долларов США.

Читайте такжеДва выстрела - два вертолета: ВСУ изящно уничтожили российские Ка-52 и Ми-8

Напомним, ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52.

Экипаж вражеского летательного средства погиб на месте, говорится в пресс-центре данной военной части.

"Эта ночь была чрезвычайно результативной для одного из механизированных батальонов 93-й бригады "Холодный Яр". В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей "поджаркой" российский боевой вертолет Ка-52. Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", ‒ говорится в тексте.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
viber
новости Запорожья Ми-8 вертолеты российское вторжение новости Украины
Реклама
Популярное
Надя Дорофеева впервые рассказала про развод с Дантесом, а он пожелал ей найти свою любовьНадя Дорофеева впервые рассказала про развод с Дантесом, а он пожелал ей найти свою любовь Поздравления с Пасхой: душевные картинки и открытки к светлому праздникуПоздравления с Пасхой: душевные картинки и открытки к светлому празднику Рождение наследника Путина: появился неожиданный прогноз о конце войны и развале РФРождение наследника Путина: появился неожиданный прогноз о конце войны и развале РФ Украина готова ударить по Крымскому мосту – у Путина разразились резким обвинениемУкраина готова ударить по Крымскому мосту – у Путина разразились резким обвинением Тела разбросало на километры: под Житомиром мужчина вмиг потерял всю семью от удара двух авиабомб РФТела разбросало на километры: под Житомиром мужчина вмиг потерял всю семью от удара двух авиабомб РФ
Поддержите Главред

Последние новости

10:52

"Иглой" бойцы ВСУ разложили на молекулы три вражеских вертолета

10:50

Есть даже пленные: Арестович раскрыл детали уничтожения оккупантов, творивших зверства в БучеВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 25 апреля 2022: Тельцам – конфликты, Львам – успех, Козерогам – важные известия

10:28

Могут ударить по США и Европе: РФ планирует развернуть ракеты Сармат в Сибири

09:55

Оккупанты накрыли ракетами Луганщину и Днепропетровщину - много погибших и раненых

Реклама
09:51

Лунный календарь на неделю 25 апреля – 1 мая: самые благоприятные и опасные дни

09:37

Глава МИД Австрии выступил против членства Украины в ЕС

09:16

Крах уже близко: как войной в Украине Россия навсегда отогнала от себя всех союзниковмнение

08:59

У Украины есть лишь два выхода: Арестович назвал возможные сценарии завершения войны

08:54

"Путин верит в числа и даты": историк предупредил Украину о маниакальных планах Кремля к 9 маяВидео

08:20

Оккупанты подтянули к границе Искандеры и строят понтонные переправы

07:50

ВСУ освободили 8 населенных пунктов на Херсонщине и уничтожили более 70 оккупантов

07:07

Достанет авиация и Точки-У: Арестович оценил возможность ударить по Крымскому мостуВидео

06:40

"Хочется кричать": в Одессе российская ракета убила молодую девушку и ее 3-мясячную дочь

06:29

Жест отчаяния Москвы, или Что стоит за письмом немцев о капитуляции Украинымнение

05:00

ВСУ от Харькова до Херсона могут нанести крушащий удар по армии РФ – врага ждет операция "Цитадель"Видео

04:30

Россия угрожает химическим оружием в Одессе и обвиняет Украину

04:10

Украину атакуют грозы и опасное явление после ПасхиВидео

03:37

Военный эксперт пояснил, почему волна наступления оккупантов может затянуться

03:07

Ольга Сумская предрекла Украине победу: актриса увидела неопровержимый знак

Реклама
02:35

"Прогнозы не очень хорошие": на Зеленского готовят покушение, таролог назвала сроки

02:03

Поздравления с Пасхой: душевные картинки и открытки к светлому празднику

01:37

Будет как в СССР и Северной Корее: экономист описал будущее россиян после объявления дефолта

01:04

Пасха 2022: онлайн-трансляция богослужений из храмов УкраиныВидео

00:51

Приметы на 24 апреля: что нельзя делать на Пасху и как не попасть в бедуВидео

00:29

Зеленский пообщался с Джонсоном о гарантиях безопасности и России

00:28

Россия выпустила по Украине большую часть своего ракетного арсенала - ЗеленскийВидео

00:08

Оккупанты намерены провести колонны украинских военнопленных на параде 9 мая - АрестовичВидео

00:05

"Боятся даже мертвых": орки уничтожили одно из кладбищ в Одессе

23 апреля, суббота
23:43

"Парень вышел в магазин и остался без семьи": жуткие подробности ракетного удара по ОдессеВидео

23:22

Выбирайте простую еду: как нужно питаться в условиях войны

23:11

Война в Украине это месть Путина и чинов КГБ за тихую смерть империи СССР - The Economist

22:47

"Для меня Одесса - это мой отец": рашисты разбомбили Одессу на годовщину смерти папы Славы Каминской

22:37

Как привлечь деньги на Пасху: простые приметы, которые должен сделать каждый 24 апреляВидео

22:27

"Мы адекватные люди": Зеленский высказался о возможности применения ядерного оружия

22:18

Президент Зеленский рассказал, что бы сказал Путину при встречеВидео

21:57

Пресс-конференция Владимира Зеленского в метро: важные заявления президентаВидео

21:56

Пока война не закончится, никуда из Украины не поеду - ЗеленскийВидео

21:44

Может ли произойти новый Мариуполь в Одессе: ответ Зеленского

21:30

Зеленский признался, возможна ли сейчас военная деблокада МариуполяВидео

Реклама
21:19

Зеленский назвал главные вопросы переговоров с РФВидео

21:15

У Украины нет другого выхода, кроме как стать одним из самых крепких государств в Европе - Зеленский

20:50

Зеленский жестко ответил на ракетный обстрел Одессы и заявил о новых жертвахВидео

20:36

Украинские военные захватили ГАЗ Тигр с немецкими деталями

20:34

"Я не боюсь встречи с Путиным": Зеленский рассказал, опасается ли увидеться с русским диктатором

20:13

Украина выйдет из любых переговоров: Зеленский поставил жесткое условие РФВидео

20:04

"Ворвались и унизили": Александра Зарицкая рассказала, как стала жертвой рашистовВидео

19:59

Зеленский высказался о причинах войны России против УкраиныВидео

19:52

Предал Украину и был уничтожен в Мариуполе: предатель из Донецка уже никогда не вернется домойВидео

19:49

Обиды не прощают: названы самые мстительные знаки зодиака

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять