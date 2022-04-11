Вертолеты, самолет, БПЛА и ракеты: армия Украины за сутки разбила 11 вражеских целей

ПВО Украины уничтожает вражеские объекты в воздухе / АрміяInform

В течение суток, 10 апреля, Воздушные силы и Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сокрушили 11 целей российских оккупантов. Вражеские войска потеряли один самолет, четыре вертолета, три беспилотника и три крылатых ракеты. Истребители продолжают патрулировать небо, прикрывая украинские штурмовики и бомбардировщики. Об этом сообщило командование ВС ВСУ.

На странице Воздушных сил в Facebook указано, что украинские войска снова нанесли сокрушительный удар по вражеской военной технике. Речь идет о сбитых вертолетах, самолете, беспилотниках и крылатых ракетах.

Потери армии России в Украине за 10 апреля

один самолет Су-34;

четыре вертолета Ми-24 и Ка-52;

три беспилотных летательных аппарата ОТР;

три крылатых ракеты Х-59.

Подчеркивается, что истребители Воздушных сил ВСУ продолжают осуществлять патрулирование неба и прикрывают ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м.

ВСУ уничтожают вражескую технику оккупантов России

Журналисты портала Oryx, используя фотографии и видеозаписи в качестве подтверждения, подсчитали, что армия России потеряла на войне против Украины около 2693 единицы военной техники. Более 1000 единиц техники РФ захвачено украинскими войсками. Потери подсчитаны с начала российского военного вторжения на территорию Украины.

Житомирские десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины впервые на поле боя применили британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak. В результате было уничтожено два российских беспилотника Орлан-10.

Народный депутат VII созыва, бывший советник главы МВД Михаил Апостол со ссылкой на свои источники сообщил, что в Харьковской области силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар по колонне российских войск. В результате оккупанты понесли серьезные потери.

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