УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

Вертолеты, самолет, БПЛА и ракеты: армия Украины за сутки разбила 11 вражеских целей

11 апреля 2022, 08:45

Истребители Воздушных сил работают над прикрытием ударных групп штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м.

ПВО Украина
ПВО Украины уничтожает вражеские объекты в воздухе / АрміяInform

В течение суток, 10 апреля, Воздушные силы и Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сокрушили 11 целей российских оккупантов. Вражеские войска потеряли один самолет, четыре вертолета, три беспилотника и три крылатых ракеты. Истребители продолжают патрулировать небо, прикрывая украинские штурмовики и бомбардировщики. Об этом сообщило командование ВС ВСУ.

На странице Воздушных сил в Facebook указано, что украинские войска снова нанесли сокрушительный удар по вражеской военной технике. Речь идет о сбитых вертолетах, самолете, беспилотниках и крылатых ракетах.

Потери армии России в Украине за 10 апреля

  • один самолет Су-34;
  • четыре вертолета Ми-24 и Ка-52;
  • три беспилотных летательных аппарата ОТР;
  • три крылатых ракеты Х-59.

Подчеркивается, что истребители Воздушных сил ВСУ продолжают осуществлять патрулирование неба и прикрывают ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м.

ВСУ уничтожают вражескую технику оккупантов России

Журналисты портала Oryx, используя фотографии и видеозаписи в качестве подтверждения, подсчитали, что армия России потеряла на войне против Украины около 2693 единицы военной техники. Более 1000 единиц техники РФ захвачено украинскими войсками. Потери подсчитаны с начала российского военного вторжения на территорию Украины.

Житомирские десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины впервые на поле боя применили британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak. В результате было уничтожено два российских беспилотника Орлан-10.

Народный депутат VII созыва, бывший советник главы МВД Михаил Апостол со ссылкой на свои источники сообщил, что в Харьковской области силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар по колонне российских войск. В результате оккупанты понесли серьезные потери.

Главред рекомендует:

viber
Воздушные Силы российские войска Вооруженные силы Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Еще одна война России против Украины неизбежна: Арестович назвал сроки нового вторженияЕще одна война России против Украины неизбежна: Арестович назвал сроки нового вторжения "Не успела убежать": под Киевом кадыровец зверски изнасиловал и жестоко убил украинку"Не успела убежать": под Киевом кадыровец зверски изнасиловал и жестоко убил украинку Еврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традицииЕврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традиции В Гааге адвокат диктаторов рассказал, как могут арестовать ПутинаВ Гааге адвокат диктаторов рассказал, как могут арестовать Путина Поражение, но не с таким позором: Арестович назвал цель Кремля на встречу Путина и ЗеленскогоПоражение, но не с таким позором: Арестович назвал цель Кремля на встречу Путина и Зеленского
Поддержите Главред

Последние новости

08:45

Вертолеты, самолет, БПЛА и ракеты: армия Украины за сутки разбила 11 вражеских целей

08:39

ВСУ ликвидировали российского подполковника Хаметова, который ранее воевал в Сирии

08:11

На Киевщине нашли новую братскую могилу с гражданскими и около 10 расстрелянных авто с теламиВидео

07:43

На шаг ближе к победе Украины над РФ: в Сети показали снайпера Сил специальных операций за работой

07:23

Под угрозой два города Украины: офицер НАТО назвал новые цели оккупантовВидео

Реклама
06:52

Украину ждут новые военные столкновения с Россией каждые пять лет - АрестовичВидео

06:46

Оккупанты РФ "высокоточной" ракетой Х-29 развалили туалет на огороде в Запорожской области

06:41

Война с Россией: что позволяет Украине рассчитывать на победумнение

06:26

Даже погода за нас: в ОП рассказали о "большом сюрпризе" для оккупантов в зоне ООСВидео

05:56

Освобождение Крыма и Донбасса - невыполнимая задача сейчас: Арестович назвал причинымнениеВидео

05:15

В Курске паника из-за "украинских националистов" и угрозы терактов: в Сети креативно ответилиВидео

04:47

Зеленский поведал, меняется ли политика Германии в отношении Украины

04:10

В Украину идет настоящая весна: когда разогреет до +23Видео

04:00

Что нужно добавить в чай, чтобы одолеть головную боль - ответ экспертов

03:46

Низкий спрос, конкуренция и скудные гонорары: как проросийских звезд наказали рублем

02:43

"Услышим много страшных новостей": эксперт объяснил, что будет, когда мир устанет от войны в УкраинеВидео

02:05

Поезія незламних: Остап Ступка прочитал мощное стихотворение про войну в УкраинеВидео

01:40

Применение Путиным ядерного оружия против Украины – маловероятно: глава Bellingcat объяснил почему

01:11

Гороскоп Таро на неделю 11-17 апреля: Близнецам – щедрые подарки, Козерогам – семейное счастье

01:03

Сожгли море орков с техникой: под Харьковом ВСУ уничтожили колонну РФВидео

Реклама
00:51

Приметы на 11 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:35

"Сирийский мясник" устроит ад в Украине: подробности о новом командующем РФВидео

00:25

Зеленский о вранье Кремля: они 8 лет убивали нас, а мы виноваты

10 апреля, воскресенье
23:59

Мощные взрывы прогремели в Николаеве и Харькове: что известно о пострадавшихВидео

23:38

Зверства в Буче: Кулеба поведал, зачем продолжать переговоры с Россией

23:28

Новая атака на Украину: РФ стянула десятки самолетов на аэродром в ВоронежеВидео

23:11

В Харьковской области после обстрелов орков погибли 10 мирных жителей

23:08

Приметы на 12 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

22:52

Захват Киева "за два дня": Кличко предупредил о рисках нового штурма РФВидео

22:50

"Не все публичны": Данилов рассказал о тайных визитах в Киев во время войны

22:45

Спустя 20 лет: Дженнифер Лопес выходит замуж за Бена АффлекаВидео

22:27

ФСБ устроила террор в Буче: всплыли жуткие факты о массовых расстрелах украинцевВидео

21:50

Врага отбросили назад: оккупанты получили по зубам под СеверодонецкомВидео

21:29

Кабмин выделил деньги на восстановление освобожденных территорий

21:25

Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции - экзитпол

20:54

Военные аналитики США раскрыли неожиданное направление нового удара РФВидео

20:32

Зверств российских военных может быть еще больше: у Байдена ошеломили заявлениемВидео

20:29

Разрушенные стены, во дворе - двухсотые: украинская модель показала разрушенный дом под КиевомВидео

20:21

В НАТО думают дать Украине новое оружие и обучать солдат за рубежом — BloombergВидео

20:16

Президент Польши высказался о военных преступлениях РФ в Украине

Реклама
19:50

Орков "поджарили" Стугной: десантура ВСУ уничтожила вражескую бронетехникуВидео

19:45

Россия завершает подготовку к наступлению на восток Украины - ГенштабВидео

19:43

Россию погубит ее же тупость: почему пока не стоит ждать прекращения войны в Украинемнение

19:33

Привязали к дереву и жестоко пытали: под Киевом рашисты замучили пенсионераВидео

19:29

Жестокий к гражданским: в США предупредили, чем опасен новый командующий наступлением РФ на УкраинуВидео

19:16

Оля Полякова растрогала до слез исполнением гимна УкраиныВидео

19:03

Тоня Матвиенко впервые прокомментировала расставание с Арсеном Мирзояном

18:56

Рашистов взорвали с "фейерверком": ВСУ показали яркие кадры уничтожения врагаВидео

18:39

Под Киевом оккупанты неоднократно насиловали женщину, угрожая ей насилием над 3-летним сыномВидео

18:27

В РФ кончается "пушечное мясо", резервы брошены в наступление на Донбассе – АрестовичВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять