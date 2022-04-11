Сожгли море орков с техникой: под Харьковом ВСУ уничтожили колонну РФ

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В Харьковской области Вооруженные силы Украины успешно атаковали колонну российских оккупационных сил РФ.

В результате враг понес существенные потери в живой силе и технике. Об этом бывший народный депутат Михаил Апостол написал в своем Facebook.

Информацию о разбитой возле Харькова колонне также нам сообщают пользователи. Пишут, что речь идет о колонне между Дергачами и Казачьей Лопанью.

Добавим, что ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал о том, что в ночь на 10 апреля в Харьковской области ВСУ уничтожили вражескую колонну.

"Сегодня ночью очередных успехов достигли наши военные ВСУ – уничтожена большая колонна вражеской техники и живой силы, направлявшихся в сторону Изюма", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.

Он сообщил также, что в с.Ольховка под Харьковом Вооруженные Силы Украины полностью завершили зачистку территории. Там была обнаружена яма с телами русских солдат.

"Бойцы 92 бригады обнаружили яму с трупами русских солдат. Это пример того, как эти нелюди поступают даже со "своими", - написал Синегубов.

Он сообщил, что продолжается эвакуация жителей Лозовой (из города выехали около 20 тыс. человек).

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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