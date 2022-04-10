Бойцы ВСУ впервые ударили из ПЗРК Starstreak и уничтожили два БПЛА оккупантов РФ

Воздушную цель сокрушили под Харьковом житомирские десантники.
Житомирские десантники подразделения противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины впервые в боевых условиях применили британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak. Уничтожены два российских беспилотных летательных аппарата Орлан-10.
Как сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook, житомирские десантники 9 и 10 апреля впервые применили ПЗРК Starstreak против российских оккупантов.
Читайте такжеВСУ уничтожают "военную мощь" России в Украине: воины разбили боевые машины врагаВ итоге были сбиты два российских беспилотных летательных аппарата Орлан-10.
"Украинские десантники еще раз подтвердили свое высокое профессиональное и боевое мастерство!" – подчеркивается в сообщении.
ВСУ уничтожают военную технику оккупантов РФ
Военные ВСУ в боях против российской армии в Украине сокрушили новейший вертолет оккупантов Ка-52 Аллигатор. Примечательно, он был сбит из противотанкового ракетного комплекса Стугна. ПТРК разработан и произведен Конструкторским бюро Луч в Киеве.
В командовании Операции объединенных сил 10 апреля заявили, что в течение суток украинские войска отбили 8 атак армии РФ на Донецком и Луганском направлениях. Силы ООС нанесли урон оккупантам. Были уничтожены 4 танка, 8 единиц бронированой и 7 единиц автомобильной вражеской техники противника.
Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в ночь на 10 апреля войска Украины уничтожили российскую военную колонну, которая двигалась в сторону Изюма.
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