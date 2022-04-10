8 попыток прорваться на Донбассе закончились разгромом для оккупантов: ВСУ уничтожили гору техники

8 попыток прорваться на Донбассе закончились разгромом для оккупантов / УНИАН

На Донбассе ВСУ уничтожили четыре российских танка, самолет и вертолет врага.

Группировка Объединенных сил в течение суток успешно отразила восемь атак российской армии на Донецком и Луганском направлениях, сообщили в пресс-службе ООС.

"Наши воины нанесли ущерб российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника", - говорится в сообщении.

Также сообщили, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет, один вертолет, четыре беспилотных летательных аппарата и три крылатых ракеты врага.

Читайте такжеУкраинские десантники уничтожили элитное российское подразделение и его охрану из спецназаНапомним, силам обороны Украины в ходе боев с российскими оккупантами удалось получить элитный трофей. Им удалось захватить зенитно-ракетный комплекс с боевой машиной на колесном шасси ЗРК Тор-М2. Теперь ЗРК будет находиться на балансе военных подразделений Украины.

Также мы сообщали, что бойцы Сил специальных операций ВСУ сумели раздобыть системы ПВО оккупационных войск РФ. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе Бук и боевом пункте управления комплекса Бук М1. Военную технику должны передать украинским войскам.

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