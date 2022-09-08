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В Буче 64-летний местный житель сам остановил колонну оккупантов: что известно об отважном украинце

8 сентября 2022, 11:03

Валентин Дидковский в прошлом году перенес инсульт. Но мужчина не хочет стоять в стороне. Он готов в любой момент отправиться на фронт защищать Украину.

Валентин Дидковский
Валентин Дидковский / Фото УП

64-летний житель Бучи Валентин Дидковский остановил большую колонну российской техники выстрелом из противотанкового гранатомета, затем забрасывал российскую пехоту ручными гранатами и сумел навести огонь украинской артиллерии на врага. Всего лишь год назад мужчина перенес инсульт, но он все равно готов отправиться на фронт.

Как пишет Украинская правда, в первые дни полномасштабного вторжения, 26 февраля, Валентин Дидковский уехал в свое подразделение и убедил выдать ему легкий противотанковый гранатомет и несколько противопехотных гранат. Утром следующего дня колонна из нескольких десятков единиц техники и сотен вражеских солдат уже двигалась по улице Вокзальной, где жил Дидковский, в направлении Ирпеня.

"Это случилось 27 февраля в 7 часов. Я услышал грохот тяжелой техники. Выглянул в калитку и увидел, что они уже доходят до школы - это метрах в трехстах отсюда. Я побежал в гараж - там у меня были спрятаны гранаты, гранатомет. Гранаты приготовил к бою, запавший покручивал, приготовил гранатомет. И вышел на улицу. Вижу, мимо прошел один БТР, второй, БМПшка прошла. Я вижу с той стороны очень много техники идет. Вижу, по сторонам улицы по тротуару идут орки. Один совсем близко прошел. Я подскочил к прицепу, взобрался на него, встал. Понял, что могу их остановить", – рассказал мужчина.

Поняв, что легкий гранатомет не причинит вреда танку или бронетранспортеру, Валентин стал искать другую цель. Пятым в колонне передвигался военный бензовоз. Дидковский закинул на плечо гранатомет, прицелился и произвел выстрел. Бензовоз взорвался, воспламенился и остановился, перекрыв путь колонне.

И пока российские солдаты, сопровождавшие колонну, пытались определить, откуда раздался выстрел, Валентин соскочил с автоприцепа и начал бросать гранаты через забор.

Мужчина чуть не погиб от ответного огня. Его дом разбили очередями из российских БТРов. Но Валентину удалось спастись, связаться с командиром своего подразделения и навести огонь украинской артиллерии на остановленную российскую колонну.

"Я спрятался за гараж, потом выломал забор соседей и прискочил туда. Спрятался там в летней туалете. И давай ребятам звонит нашим, на "Жираф". Потом где-то через минут 5-10 начали ребята их шкварить. Были такие взрывы… не знаю, чем именно били, но очень большие взрывы были", - говорит Валентин.

Часть разбитой колонны двинулась в сторону Ирпеня, но уже через километр столкнулась с позициями местных терробороны. Враг потерял два бронетранспортера и около отделения солдат и был вынужден отступить в Бучу.

После этого Валентин еще некоторое время оставался в оккупированной Буче, продолжал наблюдать за передвижением российских колонн и корректировал огонь украинской артиллерии.

Когда оккупанты начали разыскивать Валентина и других бойцов сил обороны, оставаться в городе стало опасно. Дидковский присоединился к своему подразделению в Ирпене, где и воевал до освобождения Киевской области.

Сейчас мужчина в составе подразделения терробороны продолжает патрулировать город и готов при необходимости отправиться на передовую.

"Мне 64 года. В прошлом году я перенес инсульт. Но я не хочу в стороне стоять. Потому что я неравнодушен. Я переживаю за детей, за Украину", - сказал Валентин.

Как сообщал Главред, гражданин Казахстана Константин Гудаускас спас 203 человека из Бучи, Ворзеля и Гостомеля ‒ в марте, когда там устраивали военные преступления русские оккупанты.

Напомним, ветеринары из Клавдиево-Тарасово Киевской области на время российской оккупации были вынуждены стать хирургами. Они лечили двух сестер - 7-летнюю Настю и 11-летнюю Лиду. У девочек были ранения головы. К сожалению, младший ребенок не выжил.

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