Под Киевом ветеринары спасли жизнь 11-летней девочке, которую расстреляли оккупанты

У 7-летней Насти и 11-летней Лиды были ранения головы. Ветеринары ставили капельницы и давали детям обезболивающие, которые назначали в мирное время животным.
Ветеринары из Клавдиево-Тарасово Киевской области на время российской оккупации были вынуждены стать хирургами. Они лечили двух сестер - 7-летнюю Настю и 11-летнюю Лиду. У девочек были ранения головы. К сожалению, младший ребенок не выжил.
Александр живет в Клавдиево, а работал ветеринаром в клинике в Миле по Житомирской трассе. Городок спас от оккупации тот факт, что его просто не было на картах российских захватчиков. Клавдиево расположено между Бородянкой, Ворзелем и Макаровым. Большинство домов здесь построены на намытых грунтах уже при независимой Украине, пишет ТСН.
Александр забрал к себе домой почти всех своих пациентов из ветеринарной больницы. Потом к ним присоединились и другие животные из соседних сел. Вместе с коллегой Екатериной мужчина помогал и им.
Настя и Лида попали к ветеринарам после того, как машину, в которой они ехали с отцом, расстреляли оккупанты. Девочки получили многочисленные ранения. По словам Екатерины, у них были стреляные раны головы. У 7-летней Насти практически все левое полушарие было наружу.
Ветеринары ставили капельницы и давали девочкам обезболивающие, которые назначали в мирное время животным. Смогли обработать и зашить рану, поставили дренажи, давали противоотечные препараты. Но, к сожалению, лекарств было мало.
Согревали девочек теплой водой в пластиковых бутылках, накрывали одеялами.
"Младшая, к сожалению, ночью ушла. Она не пришла в себя. Она приехала в коме и в коме ушла", — рассказал Александр.
Старшая девочка Лида очнулась. Ветеринары составили для отца маршрут, как доехать в Киев. Но впоследствии дошли слухи, что машину снова расстреляли в Буче.
Позже выяснилось, что Лида с отцом живы. Сейчас они уже в Италии. Девочке сделали несколько операций, она идёт на поправку, благодаря в том числе и ветеринарам из Клавдиево, врачам из Ворзеля, Бучи и Киева, которые оказывали медицинскую помощь.
Как сообщал Главред, в Буче Киевской области российские оккупанты расстреляли, а потом переехали танком мирного жителя Александра Шевчука, который перевозил раненых в больницу. Жестокое убийство украинца произошло еще 7 марта. Почти месяц машина, в которой ехал мужчина, стояла на дороге в центре Бучи, а в ней лежало тело Александра.
Напомним, городе Буча Киевской области нашли штаб "кадыровцев" на улице Яблонской. Там оккупанты пытали и убивали украинцев.
Жуткие кадры опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. На кадрах видно, что захватчики расстреливали людей в упор, а также выжигали им глаза и отрезали части тела.
Другие новости:
- "Жену и двоих детей расстреляли у меня на глазах": оккупанты жестоко убили под Бучей целую семью
- "Выстрелили в затылок и выкинули в братскую могилу": оккупанты зверски изнасиловали девушку в Буче
- Мэр Бучи рассказал, как оккупанты изнасиловали охранника детского санатория
- 70-летняя украинка ездила автостопом в Бучу, чтобы найти тело убитого оккупантами сына