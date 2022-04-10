ФСБ устроила террор в Буче: всплыли жуткие факты о массовых расстрелах украинцев

/ "Прямий"

Массовые расстрелы в Буче Киевской области устраивали представители Федеральной службы безопасности России.

Об этом рассказала местная жительница Елена, которая была свидетелем бесчиснств оккупантов РФ. Комментарий очевидецы опубликовала в Facebook депутат городского совета Екатерина Украинцева.

Как уточнила жительница Бучи, первые две недели оккупации РФ были относительно тихие, после чего в город зашли военные РФ.

"Все старше сорока лет, грубые, хамы. Они даже на своих матерились и угрожали. Выяснилось, что это сотрудники ФСБ. Одного из них я запомнила, но он своего имени не назвал. Меня поставил за старшую, заставил написать списки оставшихся. Спрашивал об эвакуации. Мол, чего я осталась. Я объяснила, что здесь мой дом. А он в ответ: "Вы предатели и террористы", - рассказала она.

По словам Елены, это были сотрудники ФСБ, после чего в городе начались массовые расправы над местными жителями.

"Этого ФСБшника все боялись! После его приезда начались массовые расстрелы мирных людей. Например, трое моих соседей — девушка и два парня, среди которых был атошник, понесли выбросить мусор. Потом их нашли убитыми, голову каждому словно снесло. Тела лежали неделями, их не уносили. Вот тогда с этими военными из россии было сложно общаться. Они были как бешеные! Почему убивали гражданских? Я не знаю. Просто потому, что внешность не понравилась?.. Моего брата чуть не убили, я на коленях вымолила не трогать его. Что заметила: большинство застрелены именно в спину", - добавила она.

Читайте такжеУбийства, пытки и изнасилования детей и женщин: в Буче началась эксгумация жертв рашистов

Зверства русских в Буче

После бегства российских оккупантов из Киевской области в городе Буча к северо-западу от Киева обнаружили сотни трупов мирных жителей. Часть тел лежала прямо на дорогах и обочинах, часть в подвалах, кого-то успели похоронить в братских могилах и просто во дворах домов.

На многих телах убитых были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Значительную часть людей убили, потому что они могли быть свидетелями других преступлений. Также выявлены многочисленные случаи изнасилований и убийств детей.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом-застенок, где расстреливали мирных жителей.

Российская Федерация отрицает вину за зверства в городе, назвав это провокацией. Тела, по версии россиян, подбросили после отступления оккупационных войск. В то же время, многочисленные спутниковые снимки свидетельствуют, что мирных людей убивали именно оккупанты, а тела лежали на улицах неделями.

Читайте еще: