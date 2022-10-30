"Вероятно, уже в 2023 году": Подоляк спрогнозировал период окончательного падения путинского режима

Владимир Путин и Михаил Подоляк / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

В стране-агрессоре, России, регулярно случаются внутренние конфликты ‒ особенно после поражений путинской армии в боях с ВСУ. Как сказал советник руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк в эфире единого марафона, в РФ крайне скоро начнутся необратимые процессы.

"Классический советский культ личности [Путина - Главред] уже умер. Его нет. Это только вопрос времени, когда он [режим Путина - Главред] начнет падать", – сказал чиновник.

Как отметил Подоляк, в скором будущем РФ ждет революция. По его убеждению, успехи ВСУ, в частности освобождения Луганска или Донецка, запустят "необратимый процесс быстрой трансформации политических процессов в России".

"Нам не нужно будет заходить на территорию России, это понятно. Там будут очень революционные процессы происходить, элита будет меняться. Сегодня мы видим, что в элите есть определенные конфликты. Мы видим, что единства нет, вчерашние фавориты, вроде этого Шойгу или Герасимова, который считался иконой военного дела, падают. […] Это ключевой момент - тактические поражения РФ на поле боя. После этого очень быстро в России начнутся необратимые процессы. Мы с вами, вероятно, уже в 2023 году, увидим новые фамилии людей, временно исполняющих обязанности президента РФ, министров, увидим конфликтную ситуацию в российских регионах", — отметил чиновник.

Выступление Путина на Валдае

Директор России Владимир Путин 27 октября выступил на пропагандистском форуме Валдай.

Он заявил, что напал на Украину, дескать "из-за НАТО и Донбасса" и обвинил Запад во всех бедах мирового порядка. Также Путин призвал к построению многополярного мира.

Кроме того, глава РФ Путин также заявил, что пока существует ядерное оружие, всегда будет опасность его применения.

По его словам, России не нужен ядерный удар по Украине, поскольку Москва не видит в этом военного и политического смысла.

Путин подчеркнул, что он, дескать, не угрожал ядерным оружием, а только намекал на его использования.

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