УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Вероятно, уже в 2023 году": Подоляк спрогнозировал период окончательного падения путинского режима

30 октября 2022, 11:22

Уже в 2023-м году, в стране-агрессоре, России, должна будет грянуть революция, которую запустят успехи ВСУ на фронте, говорит Михаил Подоляк.

Путин, Подоляк
Владимир Путин и Михаил Подоляк / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

В стране-агрессоре, России, регулярно случаются внутренние конфликты ‒ особенно после поражений путинской армии в боях с ВСУ. Как сказал советник руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк в эфире единого марафона, в РФ крайне скоро начнутся необратимые процессы.

"Классический советский культ личности [Путина - Главред] уже умер. Его нет. Это только вопрос времени, когда он [режим Путина - Главред] начнет падать", – сказал чиновник.

Как отметил Подоляк, в скором будущем РФ ждет революция. По его убеждению, успехи ВСУ, в частности освобождения Луганска или Донецка, запустят "необратимый процесс быстрой трансформации политических процессов в России".

"Нам не нужно будет заходить на территорию России, это понятно. Там будут очень революционные процессы происходить, элита будет меняться. Сегодня мы видим, что в элите есть определенные конфликты. Мы видим, что единства нет, вчерашние фавориты, вроде этого Шойгу или Герасимова, который считался иконой военного дела, падают. […] Это ключевой момент - тактические поражения РФ на поле боя. После этого очень быстро в России начнутся необратимые процессы. Мы с вами, вероятно, уже в 2023 году, увидим новые фамилии людей, временно исполняющих обязанности президента РФ, министров, увидим конфликтную ситуацию в российских регионах", — отметил чиновник.

Выступление Путина на Валдае

Директор России Владимир Путин 27 октября выступил на пропагандистском форуме Валдай.

Он заявил, что напал на Украину, дескать "из-за НАТО и Донбасса" и обвинил Запад во всех бедах мирового порядка. Также Путин призвал к построению многополярного мира.

Кроме того, глава РФ Путин также заявил, что пока существует ядерное оружие, всегда будет опасность его применения.

По его словам, России не нужен ядерный удар по Украине, поскольку Москва не видит в этом военного и политического смысла.

Путин подчеркнул, что он, дескать, не угрожал ядерным оружием, а только намекал на его использования.

Другие новости:

новости России Владимир Путин Михаил Подоляк война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:24

Тамара Гвердцители попала в больницу после смерти мамы-одесситки

11:22

"Вероятно, уже в 2023 году": Подоляк спрогнозировал период окончательного падения путинского режимаВидео

11:13

Повоевал всего три дня: в Украине ликвидировали мобилизованного оккупанта из Волгограда

10:16

Операция по освобождению Крыма пройдет в 2023 году - глава ГУР

10:06

"Мой путь, мой выбор": Кароль пояснила фанатам, почему больше не поет свои русскоязычные хитыВидео

Реклама
09:57

Грибной отвар для цветов - суперподкормка для растений, с ней зацветет даже денежное дерево

09:23

"Прошу хоть один Bayraktar, чтобы не умирали дети": ребенок из Ирпеня написал письмо Эрдогану

08:52

Без воды в Крым и охлаждения ЗАЭС: эксперт рассказал, почему РФ невыгодно взрывать Каховскую ГЭС

08:50

Ломаченко в тяжелом бою победил американца ОртисаВидео

08:46

Как стирать вещи, чтобы они не сбивались в пододеяльник: 4 хитрости, о которых знают не все

08:21

В оккупированном Севастополе остался только один корабль ЧФ РФ с серьезной ПВО - СМИВидео

08:20

Эта война - прямо подарок Кадырову, сбыча мечтмнение

07:35

Впервые за время войны ВСУ удалось за раз уничтожить целую батарею из САУ "Мста-С"Видео

06:15

Россия - это обезьяна с гранатой, или Почему россияне не рискнут взорвать Каховскую ГЭСмнение

06:00

Худший месяц года: астролог рассказал, в какие дни ноября лучше не планировать поездкиВидео

05:30

Что можно есть на ночь, чтобы хорошо спать и не вызвать бессонницу

03:40

Ноябрь будет напряженным: астролог назвал самые опасные дни месяцаВидео

03:00

"Дни славы сочтены": Мадонна снова шокировала поклонников голым фото

02:30

Потепление будет недолгим: украинцам дали "ледяной" прогноз и назвали датыВидео

01:35

Зачем замораживать зубную пасту: хитрость для кухни от японских хозяек

Реклама
01:04

Гороскоп Таро на неделю 31 октября – 6 ноября: Львам – соблазны, Скорпионам – знаки судьбы, Стрельцам – успех

00:30

Как отделить филе сельди от костей за пять минут: простые секреты

00:05

Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты уже в ноябре - Буданов

29 октября, суббота
23:40

Как быстро почистить серебро в домашних условиях: 8 эффективных способов

23:20

Оккупантам "перекрывают кислород": ключевая ж/д ветка под контролем ВСУ - АрестовичВидео

23:17

"Я в большой беде": Собчак прокомментировала побег из России

23:15

В США начали пересматривать планы по Украине: Арестович рассказал, что будет с военной помощьюВидео

22:30

Зерновой шантаж Кремля: Зеленский предложил выгнать РФ из G20Видео

22:10

Кондратюк рассказал, почему не воюют его сыновьяВидео

21:58

"Война закончится внезапно": у Зеленского дали прогноз и раскрыли неожиданный сценарийВидео

21:50

Что приготовить без света: самый вкусный и быстрый рецепт для всей семьиВидео

21:40

Украина переходит на зимнее время: что нужно сделать, чтобы всю зиму часы приносили деньги и успехВидео

21:32

Приметы на 30 октября: 3 важных запрета, которые нельзя нарушать в этот деньВидео

21:27

Китай заинтересован в том, чтобы Россия проиграла войну против Украины - ФейгинВидео

21:08

Тело генерала РФ Лапина достали из Москвы-реки - СМИ рассказали о фейкеВидео

20:40

Тысячи похоронок для Калининграда: ВСУ "стерли в порошок" армейский корпус РФ – ForbesВидео

20:30

Как утеплить окна: 100-процентные способы, о которых вы не подозревалиВидео

20:29

Первые судебные процессы против РФ в Гааге могут начаться уже в этом году - еврокомиссар

19:48

Атака на базу ЧФ в Севастополе: в Сети показали фото морского беспилотникаВидео

19:22

Ликвидированных "чмобиков" станет больше: Словения передала Украине 28 модернизированных Т-55

Реклама
18:56

"ЧФ худеет и становится флотилией": в ВСУ троллят оккупантов после взрывов в СевастополеВидео

18:52

Россия приостановила участие в зерновой сделке: Украина призвала Москву соблюдать соглашениеВидео

18:27

"Вышел в море – пошел на дно": в Крыму по ТВ показали видео атаки на корабли РФВидео

18:20

Гороскоп на ноябрь-2022: что планировать и чего нельзя делать в этом месяцеВидео

18:05

Зачем Россия вбросила фейк о "грязной бомбе": Кулеба назвал три целиВидео

17:44

Пленные и много трофеев: ВСУ выбили оккупантов из Невского на ЛуганщинеВидео

17:36

"Адмирал Макаров" множится на нольмнение

17:31

Британия разнесла Россию за "сказки" о подготовке ВСУ для удара по ЧФ РФ в СевастополеВидео

17:30

Зеленский сказал, почему беженцы не могут возвращаться домой из-за границыВидео

17:21

Вышкребок из Дома-2 Бузова приехала на Донбас раздавать гуманитарную помощь

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять