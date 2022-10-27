Напал на Украину, а "виноват" – Запад: Подоляк разнес пропагандистские заявления Путина

Буря для России уже наступает - Подоляк / УНИАН и ua.depositphotos.com

Любая речь директора страны-агрессора России Владимира Путина, в целом, является оговоркой по Фрейду. Он осуществил военное вторжение в Украину, аннексировал территории и устраивает геноцид, однако в нарушении международного права и суверенитета обвиняет Запад. Правда в одном - буря уже наступает. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он сказал о том, что любые заявления главы агрессора России Путина "по Фрейду". Путин напал на Украину, аннексировал украинские территории, а "виноват" во всем Запад.

Кроме того, украинский чиновник отметил, что "буря", о которой вспомнил глава Кремля, для России уже наступает.

"Любая речь Путина укладывается в два слова: "по Фрейду". Человек, который вторгся в чужую страну, аннексировал территории и устраивает геноцид - обвиняет кого-то… в нарушении международного права и суверенитета других стран? Одна правда: кто посеял ветер - пожнет бурю. Буря наступает", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Выступление Путина на Валдае

Директор России Владимир Путин 27 октября выступил на пропагандистском форуме Валдай.

Он заявил, что напал на Украину, дескать "из-за НАТО и Донбасса" и обвинил Запад во всех бедах мирового порядка. Также Путин призвал к построению многополярного мира.

Кроме того, глава РФ Путин также заявил, что пока существует ядерное оружие, всегда будет опасность его применения.

По его словам, России не нужен ядерный удар по Украине, поскольку Москва не видит в этом военного и политического смысла.

Путин подчеркнул, что он, дескать, не угрожал ядерным оружием, а только намекал.

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