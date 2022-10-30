"Гопник - он и в Африке гопник": Подоляк жестко высказался о новом шантаже Путина

Подоляк назвал Путина гопником / Коллаж фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Россия манипулирует зерновым соглашением и хочет получить собственную выгоду. В РФ заявили, что останавливают действие соглашения из-за повреждения кораблей Черноморского флота РФ. В этой атаке оккупанты обвинили Украину и Великобританию.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на этот шантаж и назвал российского диктатор Владимира Путина "гопником". Об этом он написал на своей странице в Twitter и добавил, что к такому шантажу РФ вернулась из-за того, что не получилось добиться результата, используя другие шантажи.

"Российская классика: "Наша песня хороша - начинай сначала". Если никто не упал на колени после заявлений о "грязной бомбе", боевых комарах и минировании дамбы, вернемся к угрожаемым голодом бедным странам и разорвем зерновое соглашение. Гопник – он и в Африке гопник", — написал Подоляк.

Подоляк назвал Путина гопником / скриншот

Взрывы в Севастополе 29 октября

В Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров", рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

В свою очередь, в СтратКоме ВСУ заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

В минобороны РФ подтвердили взрывы в Севастополе, которые привели, по их данным, к повреждениям боевых кораблей оккупантов. По данным МО РФ, в атаке было задействовано 9 беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

Российские оккупанты заявляют, что якобы незначительно был поврежден только морской тральщик "Иван Голубец". Кроме того, в бессильной злобе оккупанты обвинили в подготовке атаки и обучении наших военнослужащих британских специалистов.

РосСМИ со ссылкой на источники в штабе Черноморского флота писали, что в строю в Севастополе остается только один корабль с серьезной ПВО. Сообщалось также, что в результате взрывов в бухте Севастополя Черноморский флот РФ мог понести более серьезные потери, чем об этом говорили официально. Пострадать мог и флагман - фрегат проекта 11356Р Адмирал Макаров.

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