УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Гопник - он и в Африке гопник": Подоляк жестко высказался о новом шантаже Путина

30 октября 2022, 12:52

В РФ заявили о прекращении действия "зернового соглашения" из-за повреждения российских кораблей.

Путин, Подоляк
Подоляк назвал Путина гопником / Коллаж фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Россия манипулирует зерновым соглашением и хочет получить собственную выгоду. В РФ заявили, что останавливают действие соглашения из-за повреждения кораблей Черноморского флота РФ. В этой атаке оккупанты обвинили Украину и Великобританию.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на этот шантаж и назвал российского диктатор Владимира Путина "гопником". Об этом он написал на своей странице в Twitter и добавил, что к такому шантажу РФ вернулась из-за того, что не получилось добиться результата, используя другие шантажи.

"Российская классика: "Наша песня хороша - начинай сначала". Если никто не упал на колени после заявлений о "грязной бомбе", боевых комарах и минировании дамбы, вернемся к угрожаемым голодом бедным странам и разорвем зерновое соглашение. Гопник – он и в Африке гопник", — написал Подоляк.

пост Подоляка
Подоляк назвал Путина гопником / скриншот

Взрывы в Севастополе 29 октября

В Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров", рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

В свою очередь, в СтратКоме ВСУ заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

В минобороны РФ подтвердили взрывы в Севастополе, которые привели, по их данным, к повреждениям боевых кораблей оккупантов. По данным МО РФ, в атаке было задействовано 9 беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

Российские оккупанты заявляют, что якобы незначительно был поврежден только морской тральщик "Иван Голубец". Кроме того, в бессильной злобе оккупанты обвинили в подготовке атаки и обучении наших военнослужащих британских специалистов.

РосСМИ со ссылкой на источники в штабе Черноморского флота писали, что в строю в Севастополе остается только один корабль с серьезной ПВО. Сообщалось также, что в результате взрывов в бухте Севастополя Черноморский флот РФ мог понести более серьезные потери, чем об этом говорили официально. Пострадать мог и флагман - фрегат проекта 11356Р Адмирал Макаров.

Другие новости:

война в Украине шантаж Владимир Путин вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:00

Гороскоп на завтра 31 октября 2022: Львам – ложь, Водолеям – неприятности, Рыбам – доход

12:52

"Гопник - он и в Африке гопник": Подоляк жестко высказался о новом шантаже ПутинаВидео

12:29

Ударился о судно и взорвался: в Сети появилось видео атаки беспилотников на Черноморский флот РФВидео

12:26

Королева Камилла попала в авиакатастрофу - сбылась ее фобия

12:18

В Украине ВСУ ликвидировали высокопоставленного офицера-артиллеристаВидео

Реклама
11:45

Последний месяц осени удивит: какой будет погода в Украине в ноябре 2022Видео

11:24

Тамара Гвердцители попала в больницу после смерти мамы-одесситки

11:22

"Вероятно, уже в 2023 году": Подоляк спрогнозировал период окончательного падения путинского режимаВидео

11:13

Повоевал всего три дня: в Украине ликвидировали мобилизованного оккупанта из Волгограда

10:16

Операция по освобождению Крыма пройдет в 2023 году - глава ГУР

10:06

"Мой путь, мой выбор": Кароль пояснила фанатам, почему больше не поет свои русскоязычные хитыВидео

09:57

Грибной отвар для цветов - суперподкормка для растений, с ней зацветет даже денежное дерево

09:23

"Прошу хоть один Bayraktar, чтобы не умирали дети": ребенок из Ирпеня написал письмо Эрдогану

08:52

Без воды в Крым и охлаждения ЗАЭС: эксперт рассказал, почему РФ невыгодно взрывать Каховскую ГЭС

08:50

Ломаченко в тяжелом бою победил американца ОртисаВидео

08:46

Как стирать вещи, чтобы они не сбивались в пододеяльник: 4 хитрости, о которых знают не все

08:21

В оккупированном Севастополе остался только один корабль ЧФ РФ с серьезной ПВО - СМИВидео

08:20

Эта война - прямо подарок Кадырову, сбыча мечтмнение

07:35

Впервые за время войны ВСУ удалось за раз уничтожить целую батарею из САУ "Мста-С"Видео

06:15

Россия - это обезьяна с гранатой, или Почему россияне не рискнут взорвать Каховскую ГЭСмнение

Реклама
06:00

Худший месяц года: астролог рассказал, в какие дни ноября лучше не планировать поездкиВидео

05:30

Что можно есть на ночь, чтобы хорошо спать и не вызвать бессонницу

03:40

Ноябрь будет напряженным: астролог назвал самые опасные дни месяцаВидео

03:00

"Дни славы сочтены": Мадонна снова шокировала поклонников голым фото

02:30

Потепление будет недолгим: украинцам дали "ледяной" прогноз и назвали датыВидео

01:35

Зачем замораживать зубную пасту: хитрость для кухни от японских хозяек

01:04

Гороскоп Таро на неделю 31 октября – 6 ноября: Львам – соблазны, Скорпионам – знаки судьбы, Стрельцам – успех

00:30

Как отделить филе сельди от костей за пять минут: простые секреты

00:05

Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты уже в ноябре - Буданов

29 октября, суббота
23:40

Как быстро почистить серебро в домашних условиях: 8 эффективных способов

23:20

Оккупантам "перекрывают кислород": ключевая ж/д ветка под контролем ВСУ - АрестовичВидео

23:17

"Я в большой беде": Собчак прокомментировала побег из России

23:15

В США начали пересматривать планы по Украине: Арестович рассказал, что будет с военной помощьюВидео

22:30

Зерновой шантаж Кремля: Зеленский предложил выгнать РФ из G20Видео

22:10

Кондратюк рассказал, почему не воюют его сыновьяВидео

21:58

"Война закончится внезапно": у Зеленского дали прогноз и раскрыли неожиданный сценарийВидео

21:50

Что приготовить без света: самый вкусный и быстрый рецепт для всей семьиВидео

21:40

Украина переходит на зимнее время: что нужно сделать, чтобы всю зиму часы приносили деньги и успехВидео

21:32

Приметы на 30 октября: 3 важных запрета, которые нельзя нарушать в этот деньВидео

21:27

Китай заинтересован в том, чтобы Россия проиграла войну против Украины - ФейгинВидео

Реклама
21:08

Тело генерала РФ Лапина достали из Москвы-реки - СМИ рассказали о фейкеВидео

20:40

Тысячи похоронок для Калининграда: ВСУ "стерли в порошок" армейский корпус РФ – ForbesВидео

20:30

Как утеплить окна: 100-процентные способы, о которых вы не подозревалиВидео

20:29

Первые судебные процессы против РФ в Гааге могут начаться уже в этом году - еврокомиссар

19:48

Атака на базу ЧФ в Севастополе: в Сети показали фото морского беспилотникаВидео

19:22

Ликвидированных "чмобиков" станет больше: Словения передала Украине 28 модернизированных Т-55

18:56

"ЧФ худеет и становится флотилией": в ВСУ троллят оккупантов после взрывов в СевастополеВидео

18:52

Россия приостановила участие в зерновой сделке: Украина призвала Москву соблюдать соглашениеВидео

18:27

"Вышел в море – пошел на дно": в Крыму по ТВ показали видео атаки на корабли РФВидео

18:20

Гороскоп на ноябрь-2022: что планировать и чего нельзя делать в этом месяцеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять