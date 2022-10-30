"Все поля покрыты ими и стоит трупный запах": в ВСУ рассказали об огромных потерях у оккупантов

В армии РФ огромные потери на Донбассе / Коллаж фото Reuters, 10-я горно-штурмовая бригада

Украинские военные продолжают мощно лупить по позициям российских оккупантов, не давая им шанса захватить новые территории. В результате этого армия РФ ежедневно теряет огромное количество своих солдат.

На авдеевском направлении уже все покрыто трупным запахом россиян. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Оккупанты пытаются продвигаться вперед, но у них ничего не получается. Лишь в субботу, 29 октября, они предприняли 41 попытку штурма.

"Россияне много идут на штурм. На Авдеевском направлении, не сама Авдеевка. Они за сутки предприняли 41 штурмовое действие. Очень огромные у них потери. Они почему-то не забирают своих солдат. Все поля покрыты ими и стоит трупный запах. Это то, о чем они не говорят и к чему не дорисовывают побед. Огромные потери у них там", – сказал Сергей Череватый.

Война России против Украины на Донбассе

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что переломным моментом в войне станет падение войск РФ в Донецке или Луганске. По мнению чиновника, ситуация полностью деморализует Россию, и тогда наступит завершающий этап войны.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ, при наличии возможностей, могли бы занять оккупированный Донецк. По словам Жданова, Россия сконцентрировала свои гарнизоны, в основном, вокруг Донецка. Однако в самом городе войск нет.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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