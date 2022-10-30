ВСУ мощно влупили по подразделению российского спецназа на Луганщине

ВСУ уничтожили подразделение российского спецназа / Коллаж фото Минобороны РФ, 10-я горно-штурмовая бригада

Украинские военные "покрошили" подразделение российского спецназа в Луганской области. Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк.

ВСУ влупили по подразделению из состава 24 отдельной бригады специального назначения воинской части №55433, которая дислоцируется в селе Шилово в Новосибирской области РФ.

ВСУ уничтожили минимум восемь российских оккупантов и ранили по меньшей мере 14 вражеских солдат.

"Потери составили: 8 погибших (в том числе Максим Мирош и Денис Кушнарев) и 14 раненых (в том числе Александр Беляков, Александр Добрынин, Виталий Бурдов)", - говорится в сообщении.

Война России против Украины на Донбассе

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что переломным моментом в войне станет падение войск РФ в Донецке или Луганске. По мнению чиновника, ситуация полностью деморализует Россию, и тогда наступит завершающий этап войны.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ, при наличии возможностей, могли бы занять оккупированный Донецк. По словам Жданова, Россия сконцентрировала свои гарнизоны, в основном, вокруг Донецка. Однако в самом городе войск нет.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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