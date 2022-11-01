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ВСУ уничтожили на Херсонщине артбатарею оккупантов, которая обстреливала мирных жителей

1 ноября 2022, 08:12

Захватчики обустроили себе позицию на Херсонщине, и оттуда из артиллерии били по людям на Николаевщине.

Украинские военные, ВСУ, российская техника
ВСУ уничтожили на Херсонщине артбатарею оккупантов, которая обстреливала мирных жителей/ скрин, Генштаб ВСУ

Украинские воины уничтожили в Херсонской области артиллерийскую батарею российских захватчиков, которая долгое время обстреливала не только позиции ВСУ, но и мирных жителей в соседних селах.

Место расположения артбатареи обнаружили разведчики 59 отдельной мотопехотной бригады. После чего ее ликвидировали артиллеристы Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает новостная компания "Юг Информ", которая обнародовала соответствующее видео.

Отмечается, что эта артиллерийская батарея оккупантов обстреливала мирных жителей на Николаевщине. Захватчики систематически наносили удары по жилым районам соседних сел.

"Именно эти россияне убили и покалечили десятки мирных украинцев", – говорится в сообщении.

Украинские воины уничтожили дальнобойные самоходные установки противника. После этого одна из них начала пылать и началась детонация боеприпасов. Возле нее также погиб в огне российский оккупант.

Украинские военные в видеоролике пообещали, что такая расплата ждет всех оккупантов, которые пришли в Украину убивать и грабить мирных жителей.

"На каждого из них ждет суровая расплата за совершенные преступления против украинского народа. Все они будут гореть в аду под прицельным огнем украинских защитников", – подчеркнули украинские военные.

Херсонская область
скрин

Наступление ВСУ на Херсонщине

Напомним, российские захватчики сбежали из Чернобаевки на Херсонщине. С аэродрома, на котором они дислоцировались, оккупанты забрали всю свою технику. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки. Это впервые с начала оккупации Херсона захватчики оставляют свои позиции на аэродроме в Чернобаевке. Раньше они не уходили оттуда даже после атак ВСУ.

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Херсонщины устраивают террор для местного населения. Захватчики отключают местным жителям электричество, воду и доступ к сети Интернет, чтобы заставить их "эвакуироваться" из области. Также они шантажируют людей, убеждая их, что украинские воины якобы будут бить по ним ракетами.

Ранее сообщалось, что российские захватчики убили двух женщин на освобожденной части Херсонской области. В воскресенье, 30 октября, они обстреляли частный дом в Бериславском районе. Дома в то время находились мать с дочерью.

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