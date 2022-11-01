"Повар Путина" Пригожин неожиданно сделал комплимент Зеленскому

Пригожин назвал назвал Зеленского "симпатичным парнем"/ Фото ОП, росСМИ

Куратор ЧВК "Вагнера" (он же "повар Путина") Евгений Пригожин неожиданно сделал комплимент президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он назвал украинского лидера "симпатичным парнем" и отметил его уверенность в себе.

Так Пригожин ответил на вопрос российского журналиста о том, кто опаснее для РФ сегодня – Зеленский или российский публицист Александр Невзоров. Ответ был опубликован в Telegram-канале Кепка Пригожина.

"Вы сравниваете Зеленского и Невзорова. Зеленский хоть и является президентом страны враждебной в настоящий момент Российской Федерации, но все же он – твердый, уверенный в себе, прагматичный, симпатичный парень", – написал создатель ЧВК "Вагнера".

Невзорова же Пригожин назвал "болтуном".

"А про Александра Глебовича я этого сказать не могу. Он красиво говорит, у него хорошие обороты речи, хотя в последнее время все это немножко попахивает некрофилией и, честно говоря, он обаятельный, но болтун", – написал Пригожин.

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны считают, что руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает набирать силу в России и строить военную структуру, параллельную Министерству обороны РФ, что может стать большой угрозой для правления кремлевского диктатора Владимира Путина.

Российский оппозиционер и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что на фоне провалов в войне с Украиной Пригожин и Кадыров, вероятно, с поддержкой Золотова, явно уже начинают думать о жизни после Путина.

Каспаров отметил, что никто не знает точного сценария свержения Путина, но все понимают, что что-то случится.

"Режим обречен, а конкретный сценарий вторичен. Кадыров, Пригожин и все остальные понимают, что что-то случится, и надо к этому готовиться (…) Но они не понимают, что стабильная власть в России возможна будет только в том случае, когда будут сняты санкции. Поэтому никакие Пригожины и Кадыровы не смогут удержаться, если они не получат поддержки Запада в вопросе снятия санкций", - считает оппозиционер.

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