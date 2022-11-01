Победа дается нам очень тяжело, но она обязательно будет - Залужный

Валерий Залужный / Фото УНИАН, facebook.com/CinCAFU

Украина ведет войну против России на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве. Победа дается нам тяжело, но она непременно будет. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Мы ведем войну против страны, размер которой в 28 раз больше размера нашего государства, население которой больше нашего в 4 раза, военный потенциал которой кратно превышает наши возможности", - написал генерал в Telegram вечером 31 октября.

Залужный подчеркнул, что боевые действия продолжаются не 8 месяцев, а 8 лет и 8 месяцев и все это свидетельствует о нашей стойкости, мужестве защищать свое и жажде победить.

"Выдержали бы другие страны такое давление? Только сегодня (31 октября, - ред.) противник применил по гражданским объектам Украины 55 крылатых ракет Х-101 и одну управляемую авиационную ракету Х-59, 22 зенитных ракеты к С-300, 4 БПЛА типа "Shahid-136" и один БПЛА "Ланцет-3". Не знаю, как кто, но мы держимся, перегруппировываемся, наращиваем резервы, укрепляем оборону и постепенно освобождаем родную землю", - написал главнокомандующий ВСУ.

"Победа дается нам очень тяжело. Но она обязательно будет", - добавил Залужный.

t.me/CinCAFU

Как сообщал Главред, Залужный назвал четыре ключевые задачи для ВСУ. По его словам, россиянам не удается оккупировать больше территорий. Операция по обороне Украины выполняется успешно и идет согласно плану.

Ранее издание The New Yorker писало со ссылкой на главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный до последнего не рассказывал подробности, связанные с тем, как именно Украина будет обороняться от России. Он держал весь план в секрете, чтобы ничего не сорвалось. Тайной это было даже для США.

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