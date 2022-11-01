В Бердянске взорвали коллаборанта – "заместителя мэра"

В Бердянске взорвали коллаборанта Павла Ищука, который был так называемым "заместителем мэра"/ Telegram

В Бердянске Запорожской области в понедельник, 31 октября, взорвали так называемого "первого заместителя мэра по внешней политике и массовым коммуникациям" Павла Ищука.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Отмечается, якобы коллаборанта взорвали возле его дома. Там якобы взорвалось взрывное устройство, которое было начинено металлическими шариками или гвоздями.

Российские Telegram-каналы пишут, что коллаборант попал в больницу. Он находится в сознании, однако его состояние оценивается как тяжелое.

О взрыве в Бердянске местные жители сообщили около 17:30 31 октября. Сильные звуки были слышны в разных уголках города.

Что известно о коллаборанте Павле Ищуке

Ищук ранее был украинским журналистом, главным редактором издания "Город". С 2013 года работал также прессекретарем мэра города.

Сейчас 50-летний коллаборант фигурирует в базе "Миротворца" как предатель Родины, который сотрудничает с российскими оккупантами.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Херсоне прогремел взрыв в гостинице, в котором проживали российские пропагандисты, а также экс-регионал Алексей Журавко, призывавший Россию "довести спецоперацию до конца и дойти до западных границ Украины, чтобы освободить страну от националистов".

Напомним, во временно оккупированном городе Энергодар в Запорожской области прогремел мощный взрыв в гостинице "Алиса". Именно этот отель полюбили коллаборанты и российские оккупанты – они постоянно им пользовались.

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