В Херсоне минуснули "жирного" коллаборанта: взлетел на воздух экс-регионал Алексей Журавко

Алексей Журавко, по данным СМИ, ликвидирован в Херсоне / скриншот

Во временно оккупированном Херсоне прогремел взрыв в гостинице, в которой проживали российские пропагандисты, а также экс-регионал Алексей Журавко, который призывал Россию "довести спецоперацию до конца и дойти до западных границ Украины, чтобы освободить страну от националистов".

"Внезапно был "холопок" в гостинице, где жили раша-пропагандисты (к сожалению, не пострадали) и Журавко (очень пострадал)", - пишет издание РИА Мелитополь.

Российское пропагандистское издание Известия подтвердило взрыв и сообщило, что в этой гостинице остановились журналисты RT. Никто из них не пострадал.

"Все восемь номеров отеля были заполнены. По некоторым данным, погибли три человека, среди которых — депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко. Также есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

РосСМИ пишет, что ракетный удар по зданию нанесли ВСУ из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Алексей Журавко

В Херсоне прогремел взрыв в гостинице / скриншот

Алексей Журавко - что о нем известно

Бывшему народному депутату от "Партии регионов", 48-летнему Алексею Журавко сообщили о подозрении в действиях в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, публичных призывах к агрессивной войне, изготовлении и распространении материалов с оправданием российской агрессии.

"Алексей Журавко, находясь после российского вторжения в Олешках Херсонской области, в сети "Вконтакте" и своем телеграм-канале распространял материалы, которые были направлены на дестабилизацию ситуации в государстве и деморализацию народа и армии Украины", - сообщили в Офисе генпрокурора.

6 апреля 2022 г. экс-нардеп в запрещенной в Украине российской соцсети "Вконтакте" опубликовал пост: "Наркоман хочет войны. Актер решил монтировать видео о Буче для остановки мира. Украинцы будут гибнуть до последнего за американские и английские интересы. Клевета врагов нашей победе не помеха!".

2 апреля он опубликовал сообщение: "Дорогие друзья! Над освобожденной частью Запорожья поднялся триколор! Для большинства жителей освобожденных территорий сине-желтый флаг ассоциируется со смертью и страданиями. Именно под этим флагом последние 8 лет убивали жителей Донбасса, а затем и людей на украинских территориях".

Алексей Журавко бежал в Россию еще в 2015 году. Но после полномасштабного вторжения РФ вернулся на Херсонщину.

Уже семь лет бывший нардеп-предатель находится в общеукраинском розыске. В прошлом году дело Журавко было передано в Херсонский городской суд.

Как сообщал Главред, в августе советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что российские пропагандисты подтвердили смерть нардепа-изменника Алексея Ковалева.

Ранее мы писали, что жители временного оккупированного населенного пункта Михайловка (Запорожская область) сообщили, что коллаборант Андрей Рыжков ‒ глава так называемой "народной полиции" ‒ совершил самоубийство.

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