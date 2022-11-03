РФ изменила цели ракетных ударов: оккупанты не хотят полностью уничтожить электростанции - эксперт

РФ не пытается уничтожить полностью электростанции / Коллаж фото УНИАН

Россия изменила тактику и цели ракетных ударов. Теперь оккупанты обстреливают не сами электростанции, а трансформаторные подстанции, которые выдают от них электричество. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга в Укринформе.

РФ теперь фокусирует ракеты на объектах, связанных с генерацией.

"Причем, они не пытаются повредить сами объекты, бить по дамбам или турбинам. Они фокусируют свои удары на трансформаторных подстанциях, которые отвечают за выдачу электричества со станции", — сказал Харченко.

После такие атак, по мнению эксперта, понадобится около 10-15 часов для возобновления электроснабжения. Несмотря на то, что части транспортной электросети оказываются практически уничтожены, украинская энергосистема остается полностью управляемой.

Отключение света в Украине

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее говорил, что Украине нужно готовиться к отключениям электричества, водоснабжения и отопления. Государство-агрессор наносит удары по критической инфраструктуре страны.

В Укрэнерго заявили, что через обстрелы Россией энергетической инфраструктуры 31 октября веерные отключения электроэнергии ждут на всю Украину. Удары оккупантов привели к повреждению оборудования сети украинской энергосистемы в ряде регионов.

1 ноября в Украине начались аварийные отключения света. В Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях стали отключать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосети.

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