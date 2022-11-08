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Силы сопротивления сожгли логово оккупантов под Мелитополем: захватчики прятались в церкви

8 ноября 2022, 19:17

Количество погибших российских захватчиков уточняется.

Село Вознесенка Запорожская область
Силы сопротивления сожгли логово оккупантов под Мелитополем/ Telegram Федоров, скрин

В селе Вознесенка Мелитопольского района на Запорожье силы сопротивления уничтожили российских оккупантов, которые сделали себе штаб в захваченной местной церкви.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram. Он обнародовал фото и видео пожара.

Известно, что логово оккупантов подожгли сегодня, 8 ноября, около 14:00. Мэр отметил, что сопротивление местных жителей очень сильное.

"Даже на девятом месяце оккупации сопротивление жителей является настолько мощным, что рашисты буквально задыхаются от него", – написал Федоров.

Он отметил, что это уже традиция российских захватчиков – захватывать церкви и размещать там свои штабы.

"В лучших традициях рашистов они разместили свой штаб в одной из захваченных церквей. Однако наши героические силы сопротивления не ждут на небесную кару, которая обязательно настигнет русню, а собственноручно расправляются с врагом", – добавил мэр.

Он отметил, что количество потерь среди российских захватчиков уточняется.

Село Вознесенка Запорожская область
Telegram Федоров
Село Вознесенка Запорожская область
скрин

Ранее сообщалось, что утром в четверг, 3 ноября, во временно оккупированном Мелитополе произошел взрыв в месте расположения российских оккупационных войск. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ведется подсчет утилизированных российских захватчиков.

Потом Федоров рассказал детали утреннего "хлопка" во временно оккупированном городе. По его словам, взрыв был такой силы, что обломки здания и техники оккупантов разлетелись на два квартала. Он отметил, что в разрушенных ангарах размещались сотрудники ФСБ и стояла военная техника.

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