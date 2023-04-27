Путин хочет "незаметно завербовать" на войну еще 400 тысяч солдат – The Washington Post

Страна-оккупант хочет закрыть огромные потери на фронте за счет новой волны мобилизации, но из-за этого экономика РФ может быть еще более дестабилизирована.

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Путин хочет собрать на войну против Украины еще 400 тысяч солдат/ Минобороны РФ, сайт Кремля

Страна-агрессор Россия хочет в течение 2023 года "незаметно призвать" в ряды своей оккупационной армии 400 тысяч дополнительных военнослужащих, чтобы бросить их на войну против Украины. При этом в РФ хотят провести новую волну мобилизации так, чтобы не вызвать гнева широкой общественности .

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на секретные документы американской разведки. Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин "поддержал" такое предложение своих военных о мобилизации еще 400 тысяч солдат на фронт.

В издании отмечают, что война в Украине затягивается, а РФ очень далека до достижения своих целей – российским захватчикам так и не удается захватить четыре юго-восточные области Украины. Тем временем российская оккупационная армия понесла большие потери и нуждается в подкреплении.

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Согласно оценкам США, страна-агрессор РФ уже потеряла на войне против Украины от 189,5 тысяч до 223 тысяч человек, причем до 43 тысяч человек погибли.

В то же время мобилизация большего количества лиц может еще больше дестабилизировать экономику РФ, отмечают в издании. На Россию сейчас давят западные санкции, экспортный контроль и другие карательные меры. А так называемая частичная мобилизация, которую страна-террорист провела осенью 2022 года, повлекла массовый выезд из РФ за границу мужчин боеспособного возраста, из-за чего сократилось как количество рабочей силы, так и призывников.

Чтобы отвести волну недовольства от Кремля, в РФ планируют привлечь региональных губернаторов к проведению вербовочных кампаний, а также продолжить привлекать людей для войны из российских тюрем.

Мобилизация в РФ

Ранее в разведке Министерства обороны Великобритании заявили, что Министерство обороны оккупантов России запустило масштабную кампанию по набору "добровольцев" для войны против Украины и пытается избежать новой мобилизации и роста напряженности в обществе. ЧВК "Вагнер" теперь конкурирует с ведомством за призывников. Минобороны планирует набрать 400 000 новых контрактников, однако им вряд ли удастся достичь своей цели.

Российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин рассказал, как РФ создает бесконечный военный резерв. Власти страны-агрессора России получили новый инструмент давления на граждан. Отныне все совершеннолетние россияне должны быть зарегистрированы в системе "Госуслуги" (аналог украинского "Дії"), куда будут приходить повестки.

Между тем руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отмечает, что в Кремле может тихо и незаметно произойти дворцовый переворот. В таком случае всем просто скажут, что кто-то погиб по определенным причинам, а кто-то – арестован. Верхушка в РФ уже обсуждает кандидатуры преемников Владимира Путина.

Смотрите видео о том, что российский оппозиционер и экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков думает о провалах Путина на войне:

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