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"Враг коварен": РФ накапливает ракеты для нового обстрела Украины - Гуменюк

Ангелина Подвысоцкая
27 апреля 2023, 19:21 обновлено 27 апреля, 20:07
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Целью ракетных ударов могут быть гражданские, военные объекты и критическая инфраструктура.
Наталья Гуменюк, российская ракета
РФ готовится к ракетному удару по Украине / Коллаж фото Минобороны РФ, скриншот из видео

Российские оккупанты не планируют прекращать ракетные удары по Украине. Они накапливают ракеты, чтобы совершить новые удары по Украине. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал.

Страна агрессор Россия продолжает производить новые ракеты, чтобы попытаться сорвать украинское контрнаступление. Оккупанты могут совершить еще 1-2 массированных обстрела.

Целью ракетных ударов могут быть не только военные объекты, но также гражданские объекты и критическая инфраструктура.

видео дня

"Нужно просто осознавать, что враг коварен, и быть готовыми к тому, что он будет продолжать ракетные удары по Украине", - сказала Гуменюк.

Ракетный террор россиян

Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что с начала весны российские оккупационные войска пересмотрели тактику обстрелов украинских городов. Теперь захватчики сосредоточились на ракетных атаках тех территорий, до которых могут добраться.

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в акватории Черного моря продолжают маневрировать ракетоносители страны-агрессора России, что создает высокую угрозу ракетных ударов по территории Украины. Российские захватчики могут применять тактику точечных ракетных ударов.

Позже стало известно, что РФ вдвое увеличила количество ракетоносителей армии РФ в Черном море.

"В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 13 кораблей, а количество ракетоносителей – вдвое. Сейчас на боевом дежурстве 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя, общий залп "Калибров" может достигать 24", - говорится в сообщении.

Смотрите видео о том, сколько российских ракет уничтожила Украина:

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