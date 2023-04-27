"Враг коварен": РФ накапливает ракеты для нового обстрела Украины - Гуменюк

Российские оккупанты не планируют прекращать ракетные удары по Украине. Они накапливают ракеты, чтобы совершить новые удары по Украине. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал.
Страна агрессор Россия продолжает производить новые ракеты, чтобы попытаться сорвать украинское контрнаступление. Оккупанты могут совершить еще 1-2 массированных обстрела.
Целью ракетных ударов могут быть не только военные объекты, но также гражданские объекты и критическая инфраструктура.
"Нужно просто осознавать, что враг коварен, и быть готовыми к тому, что он будет продолжать ракетные удары по Украине", - сказала Гуменюк.
Ракетный террор россиян
Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что с начала весны российские оккупационные войска пересмотрели тактику обстрелов украинских городов. Теперь захватчики сосредоточились на ракетных атаках тех территорий, до которых могут добраться.
Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в акватории Черного моря продолжают маневрировать ракетоносители страны-агрессора России, что создает высокую угрозу ракетных ударов по территории Украины. Российские захватчики могут применять тактику точечных ракетных ударов.
Позже стало известно, что РФ вдвое увеличила количество ракетоносителей армии РФ в Черном море.
"В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 13 кораблей, а количество ракетоносителей – вдвое. Сейчас на боевом дежурстве 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя, общий залп "Калибров" может достигать 24", - говорится в сообщении.
Смотрите видео о том, сколько российских ракет уничтожила Украина:
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