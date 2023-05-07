На 9 мая Россия может готовить провокации в Украине и Беларуси - ГУР

В РФ любят символические даты. Именно поэтому риск совершения провокаций 9 мая возрастает, считают в ГУР Минобороны.

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Военные РФ, могут готовить провокацию на 9 мая, сказал Андрей Юсов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

В Кремле любят символические даты, поэтому страна- агрессор и оккупант Россия может готовить провокации на 9 мая. Они могут быть направлены против гражданского населения не только Украины, но и Беларуси. Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Если РФ устроит "операцию под чужим флагом", то ее целью будет втягивание Беларуси в войну против Украины.

"Начиная с 2014 года, оккупанты используют подобного рода провокации и не исключено, что и сейчас мы с этим столкнемся. В этой ситуации провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и приурочены к определенным датам, например, 9 мая", — отметил Юсов.

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Представитель ГУР МОУ предположил, что провести "операцию под чужим флагом" россияне могут не только в Украине, но и в Беларуси – для вовлечения беларуской армии в войну против нашего государства.

"Никто ни в Украине, ни в остальном мире в подобные спектакли уже не поверит. Хотя это не значит, что провокаций не будет", – подчеркнул представитель ГУР МОУ.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предупреждал, что после ракетной атаки по Украине 1 мая не исключено, что оккупанты не смогут нанести новый удар 9 мая.

Как сообщал Главред, российские оккупанты определили 9 мая новой "сакральной датой", к которой пытаются захватить город Бахмут в Донецкой области. После этой даты российским захватчикам не к чему будет привязаться и не будет смысла терять сотни людей каждый день для захвата города, считает военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан.

Участие Беларуси в войне

Белорусский диктатор Александр Лукашенко не хочет открыто принимать участие в войне РФ против Украины. Поэтому никакие провокации на границе не заставят Беларусь вступить в войну, пока на это нет политической воли. Об этом заявил белорусский журналист и политолог Валерий Карбалевич.

В конце апреля 2023 Александр Лукашенко, который ранее неоднократно обвинял Украины и Польшу в якобы "намерении напасть на его страну", в выдуманное "нападение" вдруг верить перестал верить и сам.

В ходе поездки в Ветковский район он назвал Гомельскую и Брестскую области Беларуси прифронтовыми, однако призвал местных жителей не беспокоиться.

"Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: "Александр Григорьевич, господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются". Может, и не собираются. Но нам надо быть готовыми ко всему", - сказал Лукашенко.

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