После 9 мая Бахмут станет ненужным для РФ – Свитан

Российские оккупанты пытаются захватить героический украинский город до новой "сакральной даты", ведь потом им уже не будет смысла его захватывать.

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Бахмут станет ненужным для РФ после 9 мая, считает Свитан/ коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодный Яр, скрин

Российские оккупанты определили 9 мая новой "сакральной датой", к которой пытаются захватить город Бахмут в Донецкой области. После этой даты российским захватчикам не к чему будет привязаться и не будет смысла терять сотни людей каждый день для захвата города.

Об этом заявил военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, пишет24 канал. Он напомнил, что ненужность Бахмута для РФ после 9 мая ранее признал глава частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин.

"Это несколько дней перед "скрепной" датой, у них же проблема со "скрепами", у них эти "скрепы" и в датах, и в голове, и где их только нет, даже на туалетах у них эти "скрепы" висят – россияне, что с них возьмешь", – отметил Свитан.

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Кто такой Роман Свитан Роман Свитан (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Эксперт считает, что после этой даты российские оккупанты немного уменьшат информационные провокации в отношении Бахмута, ведь дальше город просто перестанет быть нужным и россиянам, и Пригожину.

Ситуация в Бахмуте

Ранее главарь бандформирований наемников ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области. По его словам, захваченные позиции в городе он покидает Минобороны страны-агрессора РФ.

После этого заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на самом деле РФ лишь стягивает "вагнеровцев" под Бахмут, чтобы попытаться взять город до 9 мая. Этими "вагнеровцами" РФ заменяет штурмовые отряды российских десантников.

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров заявил, что его подразделения готовы заменить в Бахмуте наемников частной военной компании "Вагнер", которые якобы хотят покинуть город-крепость.

В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что российская оккупационная армия приняла решение отказаться от попыток наступления на Бахмут Донецкой области. Это происходит на фоне подготовки захватчиков к ожидаемому контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Смотрите видео о том, как спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал заявление главы ЧВК "Вагнера" о том, что личный состав ЧВК отойдет из Бахмута 10 мая:

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