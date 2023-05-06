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После 9 мая Бахмут станет ненужным для РФ – Свитан

Алёна Воронина
6 мая 2023, 16:56 обновлено 6 мая, 17:03
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Российские оккупанты пытаются захватить героический украинский город до новой "сакральной даты", ведь потом им уже не будет смысла его захватывать.
Бахмут, украинские военные, Роман Свитан
Бахмут станет ненужным для РФ после 9 мая, считает Свитан/ коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодный Яр, скрин

Российские оккупанты определили 9 мая новой "сакральной датой", к которой пытаются захватить город Бахмут в Донецкой области. После этой даты российским захватчикам не к чему будет привязаться и не будет смысла терять сотни людей каждый день для захвата города.

Об этом заявил военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, пишет24 канал. Он напомнил, что ненужность Бахмута для РФ после 9 мая ранее признал глава частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин.

"Это несколько дней перед "скрепной" датой, у них же проблема со "скрепами", у них эти "скрепы" и в датах, и в голове, и где их только нет, даже на туалетах у них эти "скрепы" висят – россияне, что с них возьмешь", – отметил Свитан.

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Кто такой Роман Свитан

Роман Свитан (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Эксперт считает, что после этой даты российские оккупанты немного уменьшат информационные провокации в отношении Бахмута, ведь дальше город просто перестанет быть нужным и россиянам, и Пригожину.

Ситуация в Бахмуте

Ранее главарь бандформирований наемников ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области. По его словам, захваченные позиции в городе он покидает Минобороны страны-агрессора РФ.

После этого заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на самом деле РФ лишь стягивает "вагнеровцев" под Бахмут, чтобы попытаться взять город до 9 мая. Этими "вагнеровцами" РФ заменяет штурмовые отряды российских десантников.

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров заявил, что его подразделения готовы заменить в Бахмуте наемников частной военной компании "Вагнер", которые якобы хотят покинуть город-крепость.

В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что российская оккупационная армия приняла решение отказаться от попыток наступления на Бахмут Донецкой области. Это происходит на фоне подготовки захватчиков к ожидаемому контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Смотрите видео о том, как спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал заявление главы ЧВК "Вагнера" о том, что личный состав ЧВК отойдет из Бахмута 10 мая:

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