"Армия РФ себе сделала хуже": в ВСУ назвали причину теракта на Каховской ГЭС

Преступление, которое совершили российские захватчики, способно повлечь за собой серьезную экологическую и гуманитарную катастрофу.

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В ВСУ назвали причину теракта на Каховской ГЭС/ коллаж: Главред, фото: соцсети, Минобороны Украины

Подрыв российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции может вызвать серьезную экологическую и гуманитарную катастрофу. Армия страны-агрессора РФ преследовала две цели, осуществляя целенаправленный подрыв дамбы.

Первая цель – приостановить процесс деоккупации украинскими военными захваченных оккупантами территорий. Вторая – сместить вектор внимания общества с событий, которые происходят в Белгородской области России. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

При этом Маляр отмечает, что оккупанты получили противоположный эффект от того, на который надеялись.

"Сейчас в критическом положении находятся мирные жители временно оккупированных населенных пунктов Херсонщины и Крыма, поскольку уничтожение дамбы лишило их пресной воды. Кроме того, были затоплены позиции российских военных подразделений, что может привести к масштабному смыву российских минных полей и их детонации в хаотичном порядке", – написала заместитель министра обороны.

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым грозит подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО согласован комплекс международных и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт. Зеленский заявил, что Украина призвала собрать Совбез ООН и "дойдет до всех, кто способен привлечь Россию к законной и справедливой ответственности".

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

Также стало известно, что незадолго до подрыва российские захватчики подняли уровень воды в Каховском водохранилище до рекордного показателя. Оккупанты постепенно повысили уровень воды до отметки 17,5 м.

Смотрите видео о том, что генерал-лейтенант запаса, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал о подрыве оккупантами Каховской ГЭС:

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