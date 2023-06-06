"Они к подрыву не готовились": Жданов рассказал, зачем Россия взорвала Каховскую ГЭС

Военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов рассказал в интервью Главреду, зачем Россия именно сейчас решила прибегнуть к такому варварскому шагу как подрыв Каховской ГЭС.
"Россиянам это позволит выиграть время, поскольку подрыв дамбы Каховской ГЭС помешает украинской армии наступать на этом участке фронта и форсировать Днепр. Разлив воды затопит большую территорию, но России плевать, что утонет Херсон и многие другие города и села. Для нее важно другое – такой разлив сделает невозможным или крайне сложным форсирование Днепра в любом месте ниже Новой Каховки. Это главная цель, которую преследовали россияне", - говорит Жданов.
По его мнению, россияне не готовились к подрыву ГЭС.
"Похоже, Россия оценила свои риски и возможности и поняла, что ей не удержать левый берег, когда украинская армия начнет форсировать Днепр. Какая колоссальная переоценка сил и возможностей произошла у противника, если они решились на такой шаг! Ведь сегодня они затопят всё то, что накопали, все оборонительные рубежи. Если бы россияне готовились к подрыву ГЭС, они бы отводил технику и вооружение, вывозили бы боеприпасы и материальные запасы, которые там были накоплены, и наша разведка знала бы об этом. Но ничего подобного не наблюдалось. Выходит, все оборонительные позиции россиян и их запасы уйдут под воду", - добавил он.
Россия подорвала Каховскую ГЭС
6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.
В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.
В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).
Смотрите видео о том, как оккупанты полностью уничтожили Каховскую ГЭС:
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