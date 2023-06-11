"Самоотверженно демилитаризовался": ВСУ ловко уничтожили подполковника российской армии

Вооруженные силы Украины успешно ликвидировали подполковника российской оккупационной армии Владимира Бутенко. Об этом сообщил полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в Telegram.
"Успешно демобилизован подполковник Владимир Бутенко, кандидат наук, доцент кафедры дорог, мостов и переправ Военного института (инженерных войск) Общевойсковой академии ВС РФ", - написал "Штирлиц".
О ликвидации российского подполковника также рассказал блогер Necro Mancer. По его словам, российский захватчик является уроженцем ростовского хутора Полстяной.
Украинские защитники ловко уничтожили оккупанта еще в апреле этого года. Обстоятельства ликвидации россиянина остаются неизвестными.
"Героический уроженец ростовского хутора Полстяной, доцент кафедры дорог, мостов и переправ подполковник Бутенко Владимир Федорович 1971 г. р. самоотверженно демилитаризовался 18/04/23 при неизвестных пока обстоятельствах", - написал блогер.
Напомним, недавно в российском селе Новая Таволжанка, что в Шебекинском районе Белгородской области, был ликвидирован полковник Росгвардии Андрей Стесев. Он был старшим оперативной группировки "Белгород". Ответственность за ликвидацию российского полковника взяли на себя бойцы российского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России".
Кроме того, российские добровольцы, проводящие военную операцию в Белгородской области страны-агрессора РФ, ликвидировали российского полковника Владимира Кузнецова. Полковник оккупационной армии должен был организовать отпор "украинским диверсантам" на Белгородщине, но неподалеку от украинской границы попал в засаду и был ликвидирован.
Смотрите видео о том, как война против Украины убивает Россию:
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