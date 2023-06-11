"Самоотверженно демилитаризовался": ВСУ ловко уничтожили подполковника российской армии

Украинские защитники ловко уничтожили оккупанта еще в апреле этого года. Обстоятельства ликвидации россиянина остаются неизвестными.

https://glavred.info/ukraine/samootverzhenno-demilitarizovalsya-vsu-lovko-unichtozhili-podpolkovnika-rossiyskoy-armii-10477096.html Ссылка скопирована

ВСУ ловко уничтожили подполковника российской армии / Коллаж: Главред, фото: Necro Mancer

Вооруженные силы Украины успешно ликвидировали подполковника российской оккупационной армии Владимира Бутенко. Об этом сообщил полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в Telegram.

"Успешно демобилизован подполковник Владимир Бутенко, кандидат наук, доцент кафедры дорог, мостов и переправ Военного института (инженерных войск) Общевойсковой академии ВС РФ", - написал "Штирлиц".

О ликвидации российского подполковника также рассказал блогер Necro Mancer. По его словам, российский захватчик является уроженцем ростовского хутора Полстяной.

Украинские защитники ловко уничтожили оккупанта еще в апреле этого года. Обстоятельства ликвидации россиянина остаются неизвестными.

"Героический уроженец ростовского хутора Полстяной, доцент кафедры дорог, мостов и переправ подполковник Бутенко Владимир Федорович 1971 г. р. самоотверженно демилитаризовался 18/04/23 при неизвестных пока обстоятельствах", - написал блогер.

Напомним, недавно в российском селе Новая Таволжанка, что в Шебекинском районе Белгородской области, был ликвидирован полковник Росгвардии Андрей Стесев. Он был старшим оперативной группировки "Белгород". Ответственность за ликвидацию российского полковника взяли на себя бойцы российского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России".

Кроме того, российские добровольцы, проводящие военную операцию в Белгородской области страны-агрессора РФ, ликвидировали российского полковника Владимира Кузнецова. Полковник оккупационной армии должен был организовать отпор "украинским диверсантам" на Белгородщине, но неподалеку от украинской границы попал в засаду и был ликвидирован.

Смотрите видео о том, как война против Украины убивает Россию:

Вас может заинтересовать: