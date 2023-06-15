Не только Украину, но и Беларусь: Шольц озвучил злодейские планы Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский президент-диктатор Владимир Путин хочет захватить соседние территории - и Украину, и Беларусь.

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По мнению Олафа Шольца, у диктатора Путина большие агрессорские планы / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил на правительственной пресс-конференции, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить соседние со страной-агрессором территории ‒ причем не только Украину, но и Беларусь. Об этом сообщает портал DW.

"А российский президент явно хочет поглотить некоторые соседние территории: у него такой план по Украине. Очевидно, это также его план по Беларуси", — сказал чиновник.

Шольц отметил, что необходимо обсуждать гарантии безопасности Украины. Кроме того, союзники должны быть готовы обеспечить безопасность, когда война России закончится. Канцлер подчеркнул, что никак не может идти речь о том, чтобы "заморозить войну и узаконить российский захватнический набег".

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"Именно поэтому важно четко заявить, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и что мы (страны-партнеры Украины – Главред) не согласимся на навязанный мир. Россия должна вывести войска", — пояснил канцлер.

Заявления Шольца о войне России против Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что развязанная страной-оккупантом Россией война против Украины зашла в тупик. По его словам, западный мир не будет давить на Киев, чтобы Украина шла на компромисс с Москвой. Он призвал Путина вывести войска с территории украинского государства, чтобы можно было запустить диалог.

Также Шольц заявлял, что он не верит в скорое завершение войны в Украине и не исключил реализации сценария затяжных боевых действий. При этом он уверен: мир в Украине невозможен до тех пор, пока Россия не заберет свои войска.

Кроме того, глава правительства Германии Шольц рассказал, что он продолжает общаться с Путиным по телефону. Иногда они говорят без переводчика, а Путин ведет себя подчеркнуто вежливо.

В конце мая 2023 Шольц заявлял, что намерен "в нужное время" позвонить Путину. Берлин придерживается точки зрения, согласно которой справедливый мир в Украине предусматривает вывод российских оккупационных войск.

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