Шольц хочет убедить Путина вывести войска из Украины

Канцлер Германии заявил, что позвонит диктатору в ближайшее время. В Кремле утверждают, что переговоры Шольца и Путина не запланированы.

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Олаф Шольц планирует в ближайшее время позвонить Путину / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует вскоре поговорить по телефону с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, чтобы призвать его вывести российские войска из Украины. Об этом Шольц сказал 10 июня, выступая на съезде немецкой протестантской церкви в Нюрнберге.

"Я планирую сделать это снова в ближайшее время. Неразумно заставлять Украину одобрять и принимать нападение, которое совершил Путин, и что части Украины просто так стали российскими", — цитирует Reuters канцлера Германии.

Шольц добавил, что будет работать над тем, чтобы не втянуть НАТО в войну.

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Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил агентству ТАСС, что в настоящее время в графике Путина никаких переговоров с Шольцем не запланировано.

Заявления Шольца о войне России против Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что развязанная страной-оккупантом Россией война против Украины зашла в тупик. По его словам, западный мир не будет давить на Киев, чтобы Украина шла на компромисс с Москвой. Он призвал Путина вывести войска с территории украинского государства, чтобы можно было запустить диалог.

Также Шольц заявлял, что он не верит в скорое завершение войны в Украине и не исключил реализации сценария затяжных боевых действий. При этом он уверен: мир в Украине невозможен до тех пор, пока Россия не заберет свои войска.

Кроме того, глава правительства Германии Шольц рассказал, что он продолжает общаться с Путиным по телефону. Иногда они говорят без переводчика, а Путин ведет себя подчеркнуто вежливо.

В конце мая 2023 Шольц заявлял, что намерен "в нужное время" позвонить Путину. Берлин придерживается точки зрения, согласно которой справедливый мир в Украине предусматривает вывод российских оккупационных войск. Нельзя допустить реализации сценария замороженной войны.

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