Черное море в Одессе 'зацвело': эксперты обнаружили опасные бактерии в воде

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС Черное море в Одессе позеленело. Местная мэрия поручила исследовать воду на инфекционные заболевания и призвала избегать пляжей.
Море изменило свой цвет и стало густым. После исследования эксперты сообщили, что холера в водах Черного моря не зафиксирована, но выявлены положительные результаты РНК ротавируса и ДНК сальмонеллы.
"Одесский залив зацвел комплексом потенциально токсичных цианобактерий. На этот раз "компанию" массивным пучкам Aphanizomenon flos-aquae составили колонии Dolichospermum flos-aquae и ценобии микроцистиса Microcystis aeruginosa, при солености морской воды 5,1 промыле и температуре 19 градусов", - отметила сотрудница украинского научного центра экологии моря Галина Теренько на своей странице в Facebook.
Смотрите видео о том, как Одесса и окрестности могут почувствовать последствия российского теракта на Каховской ГЭС:
Подрыв Каховской ГЭС
6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.
В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.
В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).
Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.
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