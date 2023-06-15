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Черное море в Одессе "зацвело": эксперты обнаружили опасные бактерии в воде

Юлия Куришко
15 июня 2023, 18:48 обновлено 15 июня, 18:51
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На пляж не только выбрасывает огромное количество мусора, но и начала цвести вода.
Черное море в Одессе 'зацвело': эксперты обнаружили опасные бактерии в воде
Черное море "позеленело" / коллаж: Главред, фото: t.me/our_odessa

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС Черное море в Одессе позеленело. Местная мэрия поручила исследовать воду на инфекционные заболевания и призвала избегать пляжей.

Море изменило свой цвет и стало густым. После исследования эксперты сообщили, что холера в водах Черного моря не зафиксирована, но выявлены положительные результаты РНК ротавируса и ДНК сальмонеллы.

"Одесский залив зацвел комплексом потенциально токсичных цианобактерий. На этот раз "компанию" массивным пучкам Aphanizomenon flos-aquae составили колонии Dolichospermum flos-aquae и ценобии микроцистиса Microcystis aeruginosa, при солености морской воды 5,1 промыле и температуре 19 градусов", - отметила сотрудница украинского научного центра экологии моря Галина Теренько на своей странице в Facebook.

Черное море в Одессе 'зацвело': эксперты обнаружили опасные бактерии в воде
В Черном море обнаружили бактерии/фото: facebook / galyna.terenko

Смотрите видео о том, как Одесса и окрестности могут почувствовать последствия российского теракта на Каховской ГЭС:

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

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