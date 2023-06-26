Распад России: экс-депутат Госдумы назвал регионы, готовые "отвалиться" первыми

Вероятный распад РФ может произойти по сугубо внутренним причинам в России, уверен Илья Пономарев.

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Илья Пономарев оценил вероятность развала РФ / Главред, ua.depositphotos.com

Теоретически распад России возможен, но практически сценарий пока маловероятен, заявил координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, к этому не предрасполагает нынешнее состояние региональных элит в России.

"В России губернаторы слабые, назначенные, беспомощные, сильных региональных элит нет, они разгромлены, налоги все идут через центр, все находятся на подсосе, национальные движения почти всюду слабы (есть лишь несколько исключений в России). Поэтому предпосылок для широкомасштабного распада я не вижу", — говорит эксперт.

Вместе с тем он не исключил, что вероятный распад РФ может произойти по сугубо внутренним причинам в России и в результате той обстановки, которая будет после ее военного поражения.

В то же время гость редакции Главреда также спрогнозировал, какие регионы могут первыми выйти из состава РФ.

"Наиболее вероятны такие действия, на мой взгляд, со стороны Чечни и Якутии. Дальше по степени вероятности я бы поставил другие республики Кавказа. Чечня и Якутия – это те два региона, в которых элиты готовы к этому. Чечня вообще воевала и явно отстояла это право. С Якутией другой вопрос, но это реально. А с другими регионами не очень понятно", — добавил Пономарев.

Кто такой Илья Пономарев Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Смотрите видео - чат с Ильей Пономаревым в Главреде:

Сценарии распада РФ

Ранее военный эксперт Михаил Притула заявил, что процесс распада России уже движется. По его мнению, если оккупанты в скором времени не пойдут на так называемый "жест доброй воли" в Украине, ВСУ проведут наступление, которое нокаутирует Путина.

Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко предположил, что Россию ждет период полураспада, после чего последует и распад. Триггером станут успехи ВСУ на поле боя. Если не будет распада, В РФ сменится политический режим.

Полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан сделал прогноз, согласно которому распад России уже начинается. По мнению Свитана, ополченцы в Белгородской области могут дойти до Белгорода, а впоследствии суверенные государства, вероятно, появятся как минимум в Курской, Брянской, Воронежской, Ростовской областях и на Кубани.

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