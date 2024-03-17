Россиянам "слили" планы Шаппса посетить Одессу: Лондон отреагировал

7 марта делегация с Шаппсом прибыла в Киев, но планы пришлось менять.

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РФ узнала о планах Минобороны Британии / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, ГСЧС

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отказался от поездки в Одессу из-за российской ракетной угрозы. Этому послужила утечка данных о его планах россиянам, пишет The Guardian.

Журналисты вспоминают недавнюю атаку РФ по Одессе, когда Зеленский и греческий премьер Кириакос Мицотакис едва не попали под ракетный удар оккупантов.

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Эта новость повысила уровень угрозы безопасности Шаппса с существенного до критического, сообщает Sunday Times.

Указывается, что британская делегация во главе с Шаппсом прибыла в Киев 7 марта для переговоров с Зеленским, но планы посетить Одессу были отменены разведкой страны - данные спецслужб показали, что Кремль знал об этих намерениях.

"Путин показал себя безрассудным, безжалостным и неосторожным. Тот факт, что он был опасно близок к убийству двух западных лидеров, не имеет значения, намеренно это или случайно. Какого черта он делает, и почему, черт возьми, Запад позволил ему делать такие вещи?" - цитирует Sunday Times слова Шаппса.

В Минобороны Британии указали, что визит в Одессу отменен по соображениям безопасности.

Это была вторая поездка Шаппса в Украину в качестве министра обороны.

Кто такой Грант Шаппс ? Грант Шаппс (англ. Grant Shapps) — британский политик. Министр обороны Великобритании с 31 августа 2023 года; до этого занимал посты министра транспорта (2019—2022), министра внутренних дел (19-25 октября 2022)[2] и министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности (2023), сообщает "Википедия".

Все подробности обстрела Одессы 6 марта

6 марта в Одессе прогремели взрывы. По информации украинских мониторинговых каналов, удар был нанесен комплексом "Искандер".

Во время ракетного удара под обстрелом едва не оказался президентский кортеж и греческая делегация.

Отмечается, что транспортная колонна Зеленского была в 150 метрах от машин с иностранными гостями во главе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Мицотакис подтвердил, что он вместе с украинским президентом находился в тот момент в районе одесского порта.

"Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были совсем близко. Мы не успели уйти в укрытие, это очень шокирующий опыт", - поделился греческий премьер.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк опровергла, что президент Владимир Зеленский, чей кортеж, по слухам СМИ, находился неподалеку от удара, был целью атаки противника. По данным военных, удар был осуществлен баллистическим оружием.

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