Войска РФ повредили дамбу Кураховского водохранилища: вода подступает к селам

В селах, расположенных вдоль течения реки Волчья, фиксируют подъем воды, рассказал Станислав Бунятов.

https://glavred.info/ukraine/voyska-rf-vzorvali-dambu-kurahovskogo-vodohranilishcha-voda-podstupaet-k-selam-10613261.html Ссылка скопирована

Россияне взорвали Кураховскую дамбу / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, скриншот

Главное:

Россияне взорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища в Донецкой области

Вода начала подступать к населенным пунктам Великоновоселковской громады видео дня

Российские оккупанты повредили Терновскую дамбу Кураховского водохранилища в Донецкой области. Вода подступает к населенным пунктам Великоновоселковской громады. Об этом сообщил младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Россияне (неценз., - Главред) взорвали Кураховскую дамбу, в результате чего были подтоплены ряд сел в направлении Багатира. Дороги остаются пригодными к использованию, но с определенными нюансами, перемещение бронетехники по грунтовым дорогам вокруг этих н.п. конечно же ограничено", - рассказал он.

Начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун отметил, что осмотреть дамбу возле села Старые Терны, принадлежащего к Кураховской громаде, пока невозможно из-за постоянных обстрелов. Однако в селах, расположенных вдоль течения реки Волчья, поднимается вода.

"Нам известно, что идет вода по селам, расположенным возле Терновской дамбы. Характер повреждения, критичность подтвердить не можем. Осмотр дамбы не можем осуществить из-за постоянных обстрелов по состоянию на сейчас", - рассказал Суспильному Падун.

По его словам, вода также приближается к населенным пунктам Великоновоселковской громады, граница которой проходит между Дачным и Улаклы.

"Мы имеем по другим населенным пунктам Великоновоселковской громады, что там идет вода, как это происходит при открытии шлюзов. То мы констатируем то, что дамба, вероятно, повреждена", - пояснил начальник Кураховской ГВА.

Что известно о Кураховском водохранилище? Кураховское водохранилище расположено на реке Волчья, которая протекает через Донецкую и Днепропетровскую области. Водохранилище было создано с целью охлаждения Кураховской ТЭС. Площадь водного зеркала составляет 15,32 км². Длина 40 км. Полный объем составляет 62,5 млн м³, полезный - 17,9 млн м³.

Заминирование россиянами дамб - что известно

Напомним, российские войска вероятно готовят провокацию против Украины на территории Белгородской области, заминируя дамбы для создания потенциальной катастрофы. Они планируют подрыв гидросооружений, чтобы обвинить Украину в эколого-гуманитарных последствиях, рассказал полковник Виталий Саранцев.

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что подрыв дамб, как это было с Каховской ГЭС, используется для временного замедления продвижения Сил обороны Украины. Россияне не считаются с экологическими последствиями, главное для них - сиюминутный эффект в бою.

Как сообщал Главред, в августе россияне атаковали Киевскую ГЭС. К счастью, дамба не получила существенных повреждений.

Читайте также:

Кто такой Станислав Бунятов? Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред