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Людей ищут под завалами: РФ цинично атаковала Кривой Рог, есть жертвы

Юлия Закрепа
24 декабря 2024, 18:09обновлено 24 декабря, 18:43
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Россияне атаковали мирное население в Кривом Роге.
Людей ищут под завалами: РФ цинично атаковала Кривой Рог, есть жертвы
РФ нанесла удар по Кривому Рогу / коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОГА

Сегодня, 24 декабря, страна-агрессор Россия запустила по Украине баллистическое вооружение. Взрыв прогремел в Кривом Роге - есть пострадавшие.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о поврежденном жилом доме.

"Штаб помощи людям развернут дальше по улице в здании исполкома, местные знают. Там можно получить стройматериалы (ОСБ, пленку, рейки и другие), написать заявления на материальную помощь от города, а также на расселение. Коммунальные бригады помогут тем, кому это нужно", - написал он в своем Telegram.

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Известно сейчас о 9 пострадавших: две женщины тяжелые, остальные средней тяжести. Пять человек уже достали из-под завалов. Разбор идет вручную, там еще точно могут быть люди.

  • Удар РФ по Кривому Рогу 24 декабря
    Удар РФ по Кривому Рогу 24 декабря Днепропетровская ОВА
  • Удар РФ по Кривому Рогу 24 декабря
    Удар РФ по Кривому Рогу 24 декабря Днепропетровская ОВА
  • Удар РФ по Кривому Рогу 24 декабря
    Удар РФ по Кривому Рогу 24 декабря Днепропетровская ОВА
  • Удар РФ по Кривому Рогу 24 декабря
    Удар РФ по Кривому Рогу 24 декабря Днепропетровская ОВА
  • Удар РФ по Кривому Рогу 24 декабря
    Удар РФ по Кривому Рогу 24 декабря Днепропетровская ОВА

По состоянию на 17:40 известно о трех раненых в Кривом Роге - они в тяжелом состоянии.

"Всего на эту минуту известно об 11 пострадавших. Среди них - 16-летняя девочка. Госпитализированы семь человек", - отметил Лысак.

Впоследствии из-под завалов криворожского дома, разбитого россиянами, достали еще одного мужчину.

"Врачи сделали все возможное, чтобы реанимировать его. Впрочем, к сожалению, спасти не удалось", - сообщили в Днепропетровской ОГА.

Последствия атаки РФ по Кривому Рогу

В ГСЧС Украины сообщили, что по состоянию на 18:20 известно об одном погибшем человеке. Травмы получили еще 11 горожан, среди них 16-летняя девушка.

"В результате атаки по жилой застройке разрушениям подвергся четырехэтажный многоквартирный дом - часть здания полностью разрушена с первого по четвертый этаж. Повреждены магазины, более 20 автомобилей и окна в соседнем доме", - добавили в ГСЧС.

Атака РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 декабря российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу - зафиксирован "прилет" в жилой дом. Председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил что из-за ракетной атаки на Кривой Рог разбит двухэтажный дом.

РФ нанесла коварный удар в Киевской области. 22 декабря захватчики использовали ударные беспилотники, запущенные с разных направлений, из-за чего в нескольких областях была объявлена воздушная тревога. В результате падения обломков в жилом районе произошел пожар.

Павел Лакийчук дал тревожный прогноз нового удара "Орешником" по Украине. Он считает, что удар страны-агрессора РФ "Орешником" по Днепру говорит о том, что это была психологическая операция. Диктатор Владимир Путин может переместить ракеты "Арешник" на территорию Беларуси.

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