РФ перешла к новой тактике ракетных ударов по Украине: анализ разведки Британии

Главное:
- Россия перешла к новой многовекторной стратегии во время атак
- Удары наносятся с помощью дальней, тактической авиации и кораблей
- Используются баллистические ракеты, крылатые ракеты и БпЛА
Россия применила новую многовекторную стратегию во время ракетной атаки по Украине в ночь с 12 на 13 декабря. Страна-агрессор наносила удары с помощью дальней и тактической авиации, а также использовали различные типы крылатых и баллистических ракет и БпЛА. Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании.
По данным британских военных, во время этой атаки Россия применила стратегическую и тактическую авиацию, а также баллистические ракетные системы. Кроме того, корабли Черноморского флота РФ запускали ракеты "Калибр", а с пусковых площадок россияне запускали ударные дроны. Всего было использовано около 90 ракет и 180 дронов.
Разведка Британии отметила, что с августа 2024 года Россия изменила тактику ракетных атак. Враг перешел к более масштабным атакам, вместо многочисленных мелких атак, которые были характерны в начале года.
"Вполне вероятно, что Россия решила потратить время на создание запасов между ударами, а затем наносить удары большими и нечастыми волнами, а не более частыми и мелкими, как это было в начале года", - отметили в ведомстве.
По их словам, атака 12-13 декабря была направлена на объекты критической инфраструктуры Украины, а также имела целью подавление украинской ПВО путем использования большого количества беспилотников.
В отчете также указано, что Россия сохраняет способность и достаточные запасы для осуществления таких атак в меньшем количестве "в качестве карательной меры без предупреждения".
Массированная атака РФ на Рождество - что известно
Напомним, в ночь на 25 декабря Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине, которая длилась более 1,5 часа. Атака беспилотными летательными аппаратами продолжалась непрерывно в течение 18 часов.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, удары были направлены на энергетическую инфраструктуру, в результате чего серьезно пострадали оборудование теплоэлектростанций. Однако энергетики оперативно приступили к восстановлению поврежденных объектов.
Как сообщал Главред, враг выпустил более 70 ракет и 100 дронов, из которых более 50 ракет и большинство дронов были уничтожены. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что главной целью атаки была украинская энергетика, подчеркнув, что Россия сознательно выбрала Рождество для этой атаки.
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Что такое оборонная разведка Британии?
Оборонная разве дка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил.
В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.
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