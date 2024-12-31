В Украине вырастет стоимость биометрических документов: сколько будет стоить паспорт

Рост цен будет касаться не всех.

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Сколько будет стоить загранпаспорт в 2025 году / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько будут стоить биометрические документы в Украине

С чем связано увеличение цен на оформление документов

С 1 января 2025 года в Украине вырастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также видов на временное и постоянное проживание в Украине. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе.

Подорожание связано с тем, что ГП Полиграфический комбинат "Украина" изменил стоимость бланков отдельных биометрических документов.

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Миграционная служба обнародовала цены на биометрические документы:

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней - 558 грн.

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 10 рабочих дней - 928 грн.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней - 1042 грн.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней - 1682 грн.

Постоянный вид на жительство в Украине - 1175 грн.

Вид на временное проживание в Украине - 1080 грн.

В миграционной службе отметили, что те граждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря 2024 года, получат документы по старой цене.

"Те же лица, которые оплатили админуслуги до 31.12.2024, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений", - объяснили в ведомстве.

Подорожание тарифов в Украине - последние новости

Как ранее писал Главред, в 2025 году тариф на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" вырастет. Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ), предварительно одобрила проект повышения. После окончательного утверждения тариф увеличится на 25,8% до 665,26 грн/МВтч, хотя это меньше, чем предлагалось компанией (780,41 грн/МВтч).

Кроме того, заместитель гендиректора "Киевводоканала" по стратегической политике Дмитрий Новицкий говорил, что в Украине существует необходимость в увеличении тарифов на водоснабжение и водоотвод.

Также с 1 января 2025 года потребителям придется больше платить как за услуги фиксированной телефонной связи, так и проводного радио. Как уточнили на официальном сайте Укртелекома, такое решение продиктовано инфляцией и необходимостью усилить финансирование телекоммуникационной инфраструктуры.

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