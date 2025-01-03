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"Когда останавливаешь жизнь": Саливанчук сделали предложение - решение актрисы

Элина Чигис
3 января 2025, 06:00
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Анна Саливанчук не на шутку заинтриговала поклонников.
Анна Саливанчук
Анна Саливанчук вышла на связь с поклонниками / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Саливанчук

Кратко:

  • Анна Саливанчук рассказала, что получила важное предложение
  • Актриса поделилась, как она к этому пришла

Украинская известная актриса Анна Саливанчук сделала признание о важно "предложение".

На своей странице в соцсетях Анна рассказала, что получила "предложение жизни", на которое она согласилась.

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"Два дня в новом 2025 году, и уже так интересно. Когда останавливаешь жизнь, ничего не ожидаешь, то все само собой складывается и телефон не умолкает. Спасибо уже в 2025-м за предложения, я за", – отметила Саливанчук.

Также звезда уточнила, что просто шла к своей цели и, по всей видимости, достигла ее.

"Спорт, семья и "Оливье". И ценности. И вот тебе – за два дня в новом году я получила предложение жизни", – рассказала Анна.

К сожалению, звезда так и не призналась, что именно ей предложили.

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Кто такая Анна Саливанчук

Анна Валерьевна Саливанчук – украинская актриса театра и кино. Актриса Киевского академического драматического театра в Подоле. В 2006 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. И. К. Карпенко-Карого.

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