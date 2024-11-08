"Никто не сказал про УЗИ": актриса Саливанчук сообщила о редкой патологии сына

Анна Саливанчук узнала о врожденной патологии своего сына.

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Анна Саливанчук повела на чекап своих детей/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/salivanchuk.anna/

Коротко:

Саливанчук отвела сыновей на УЗИ

В ходе обследования была выявлена патология

Она предупредила всех мам

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая недавно получила серьезную травму во время отдыха в Хорватии, поделилась полезной для всех мам информацией.

Как написала актриса на своей странице в Instagram, она повело своего 9-летнего сына на УЗИ щитовидной железы. В ходе проверки оказалось, что у ее старшего сына Глеба отсутствует левая часть органа.

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"Девять лет я уже мама и никто мне не говорил, что ребенку надо сделать УЗИ щитовидной железы. И случайно сказали: А давай сделаем. Это ничего страшного. Но теперь нужно постоянно каждые полгода проверять щитовидную железу, сдавать кровь на все гормоны. справляется ли одна часть с гормональными изменениями ребенка", - поделилась актриса.

Актриса Саливанчук отвела сына на УЗИ / Фото Instagram/salivanchuk.anna

Что касается младшего сына, то ему также необходимы дополнительные консультации эндокринолога.

"Делала еще Никити. Тоже есть вопросы, тоже нужно сдавать на гормоны и идти к эндокринологу. Поэтому, пожалуйста, не откладывайте на потом. Уже сегодня обязательно сделайте детям все анализы, потому что сейчас мы живем в таком неэкологическом мире, что нужно проверяться", - добавила актриса.

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Ранее Главред писал о том, что актриса Анна Саливанчук ошеломила фанатов новостью о том, что после восьми лет супружеской жизни она разошлась со своим мужем, нардепом и бывшим продюсером Студии "Квартал 95" Александром Божко. У супругов есть двое общих сыновей — 7-летний Глеб и двухлетний Никита.

Напомним, что Анна Саливанчук показала, как выглядела 18 лет назад. Наибольшее внимание фанатов актрисы привлекли все-таки архивные фото с далекого 2005-го года. Она предоставила им уникальную возможность сравнить, как сильно изменилась ее внешность.

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