"Никто не сказал про УЗИ": актриса Саливанчук сообщила о редкой патологии сына

Коротко:
- Саливанчук отвела сыновей на УЗИ
- В ходе обследования была выявлена патология
- Она предупредила всех мам
Украинская актриса Анна Саливанчук, которая недавно получила серьезную травму во время отдыха в Хорватии, поделилась полезной для всех мам информацией.
Как написала актриса на своей странице в Instagram, она повело своего 9-летнего сына на УЗИ щитовидной железы. В ходе проверки оказалось, что у ее старшего сына Глеба отсутствует левая часть органа.
"Девять лет я уже мама и никто мне не говорил, что ребенку надо сделать УЗИ щитовидной железы. И случайно сказали: А давай сделаем. Это ничего страшного. Но теперь нужно постоянно каждые полгода проверять щитовидную железу, сдавать кровь на все гормоны. справляется ли одна часть с гормональными изменениями ребенка", - поделилась актриса.
Что касается младшего сына, то ему также необходимы дополнительные консультации эндокринолога.
"Делала еще Никити. Тоже есть вопросы, тоже нужно сдавать на гормоны и идти к эндокринологу. Поэтому, пожалуйста, не откладывайте на потом. Уже сегодня обязательно сделайте детям все анализы, потому что сейчас мы живем в таком неэкологическом мире, что нужно проверяться", - добавила актриса.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред писал о том, что актриса Анна Саливанчук ошеломила фанатов новостью о том, что после восьми лет супружеской жизни она разошлась со своим мужем, нардепом и бывшим продюсером Студии "Квартал 95" Александром Божко. У супругов есть двое общих сыновей — 7-летний Глеб и двухлетний Никита.
Напомним, что Анна Саливанчук показала, как выглядела 18 лет назад. Наибольшее внимание фанатов актрисы привлекли все-таки архивные фото с далекого 2005-го года. Она предоставила им уникальную возможность сравнить, как сильно изменилась ее внешность.
Вас также может заинтересовать:
- Найдите 10 отличий: Анна Саливанчук показала, как выглядела 18 лет назад
- "9 лет вместе": Анна Саливанчук призналась, действительно ли развелась с мужем
- "Дети страдают": Анна Саливанчук призналась о разводе с мужем-нардепом
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред