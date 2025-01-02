Орбакайте показала длинноногую дочь-красавицу и мужа-супермена

Кристина Орбакайте со своей семьей показалась нарядной и красивой в новогоднюю ночь.

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Кристина Орбакайте порадовала поклонников новым фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k/

Российская певица Кристина Орбакайте, которая уехала из страны-оккупанта РФ жить в США и отказалась выступать в родной стране, поделилась счастливым семейным фото.

На своей странице в Instagram, она опубликовала видео-кадр со своим супругом и дочкой Клавой, которая из ребенка превратилась в красивую молодую девушку.

Свое видео артистка подписала просто: "С новым годом".

видео дня

К слову, в комментарии к артистке пришла ее мама, популярная российская певица Алла Пугачева. "С Новым годом, мои любимые", - написала она.

Семейство действительно выглядит прекрасно и по-голливудски. Они явно счастливы и довольны своей жизнью, несмотря на ненависть террористической России.

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Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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