"Свалили все": россияне набросились на Кристину Орбакайте - что произошло

Кристина Орбакайте снова попала под волну хейта.

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Кристина Орбакайте показала новогодний Нью-Йорк / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

Кристина Орбакайте показала, как проводит время в Нью-Йорке

Россияне раскритиковали певицу

Российская певица Кристина Орбакайте в который раз разозлила жителей страны-оккупанта РФ, которые никак не могут пережить, что артистка уехала жить в США и отказалась выступать в родной стране.

На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала видео, на котором показалась с дочерью Клавдией посреди праздничного Нью-Йорка.

видео дня

"А настроение-то рождественское!" — написала певица.

Россияне же не упустили возможность написать множество колких комментариев, заявив, что нет лучшего места в мире, чем столица террористической России.

"Вот и живи там Кристина";

"На Красной площади красивее";

"Куда смотреть-то? Где красиво-то?";

"Как же здорово, что вы свалили все!" - написали озлобленные россияне.

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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