"Свалили все": россияне набросились на Кристину Орбакайте - что произошло

Кратко:
- Кристина Орбакайте показала, как проводит время в Нью-Йорке
- Россияне раскритиковали певицу
Российская певица Кристина Орбакайте в который раз разозлила жителей страны-оккупанта РФ, которые никак не могут пережить, что артистка уехала жить в США и отказалась выступать в родной стране.
На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала видео, на котором показалась с дочерью Клавдией посреди праздничного Нью-Йорка.
"А настроение-то рождественское!" — написала певица.
Россияне же не упустили возможность написать множество колких комментариев, заявив, что нет лучшего места в мире, чем столица террористической России.
"Вот и живи там Кристина";
"На Красной площади красивее";
"Куда смотреть-то? Где красиво-то?";
"Как же здорово, что вы свалили все!" - написали озлобленные россияне.
Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
Вас может заинтересовать:
- "Во сне я вижу": Ольга Сумская высказалась о скандале со своей сестрой
- "Лживая, дешевая": известная украинская юмористка "прошлась" по Тине Кароль
- Предательницу Ани Лорак застукали с российским певцом-путинистом - детали
Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред