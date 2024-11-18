"Давай двигаться дальше": Алла Пугачева публично обратилась к Кристине Орбакайте

Алла Пугачева высказалась в соцсетях.

https://glavred.info/starnews/davay-dvigatsya-dalshe-alla-pugacheva-publichno-obratilas-k-kristine-orbakayte-10615208.html Ссылка скопирована

Алла Пугачева вышла на связь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

Кристина Орбакайте показала, как провела вечер

Алла Пугачева оставила послание дочери

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей из страны-оккупанта, поддержала свою старшую дочь Кристину Орбакайте.

На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала новый пост и показала поклонникам, как провела субботний ужин с мужем в ресторане.

видео дня

Отметим, публикация появилась на фоне новостей о том, что певица отказалась ехать в страну-террориста РФ на новогодние корпоративы.

Примадонна не прошла мимо поста и оставила комментарий, что делает очень редко.

"Let’s move on!" - написала Пугачева, что в переводе означает "давай двигаться дальше".

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред