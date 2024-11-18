"Давай двигаться дальше": Алла Пугачева публично обратилась к Кристине Орбакайте

Кратко:
- Кристина Орбакайте показала, как провела вечер
- Алла Пугачева оставила послание дочери
Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей из страны-оккупанта, поддержала свою старшую дочь Кристину Орбакайте.
На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала новый пост и показала поклонникам, как провела субботний ужин с мужем в ресторане.
Отметим, публикация появилась на фоне новостей о том, что певица отказалась ехать в страну-террориста РФ на новогодние корпоративы.
Примадонна не прошла мимо поста и оставила комментарий, что делает очень редко.
"Let’s move on!" - написала Пугачева, что в переводе означает "давай двигаться дальше".
Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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