"Я же у вас одна": Алла Пугачева жестко поставила на место российский шоу-бизнеса

Алла Пугачева всегда умела высказывать свое мнение.

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Алла Пугачева уверенна в себе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

Садальский рассказал историю об Алле Пугачевой

По его словам Примадонна оскорбила Гурченко

Российская певица Алла Пугачева не побоялась публично осудить террористическое вторжение РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта вместе с семьей жить в Израиль. Жители РФ теперь не могут успокоиться и постоянно пускают слухи о Примадонне и рассказывают об ее прошлом.

Как сообщают росСМИ, в этот раз новую историю вспомнил российский артист театра и кино Станислав Садальский.

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Он утверждает, что Пугачева была слишком высокого мнения о себе и даже унизила Людмилу Гурченко.

"Много лет назад во время своего сольного питерского концерта Алла Борисовна публично оскорбила Людмилу Марковну, сказав, что скоро уйдет со сцены в отличие от "какой-то Гурченко". При этом Примадонна, кривляясь, задирала ноги и корчила гримасы, пытаясь изобразить актрису: "Что же вы без меня будете делать. Я же у вас одна… Я до старости лет петь не собираюсь. Мне надо уйти, пока я пухленькая, чтобы вы меня запомнили именно такой, какой сами создали. Я не собираюсь петь, как какие-то Гурченко с Моисеевым "Петербург-Ленинград", — рассказал Садальский.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, недавно Главред сообщал, что Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".

А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.

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Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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