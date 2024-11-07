Алла Пугачева оставит без наследства детей и внуков - росСМИ

Алла Пугачева решила избавиться от имущества в РФ.

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Алла Пугачева приняла важное решение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Кратко:

Алла Пугачева собирается распродать все имущество в России

Примадонна не планирует оставлять родным наследство

Российская певица Алла Пугачева, которая не боится публично осуждать террористическую политику Кремля и уехала с семьей из РФ, уже давно раздумывает, что сделать с имуществом, которое у нее осталось в стране-оккупанте.

Как сообщил российский продюсер Сергей Дворцов пропагандистским росСМИ, Примадонна собирается все продать.

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"Я слышал, что Пугачева с Галкиным пытаются вывезти ценности, поскольку у них большие проблемы с деньгами. До того, как Галкин был признан иноагентом, он зарабатывал по 9-10 млн рублей за корпоратив. Плюс зарплата на телевидении и реклама в соцсетях. А сейчас у Максима остались только крошечные европейские залы, в которых он дает концерты. И сколько он еще сможет по ним проехать? Там система такая: один раз выступил, надо делать перерыв на год-два, чтобы люди успели соскучиться. Регулярных концертов у Галкина там не будет. А за все надо платить. Только за обслуживание пустого замка они платят по миллиону рублей в месяц. Там же до сих пор охрана и садовник работают. Помимо замка, у них еще три квартиры в Москве. Расходов хватает. Хочется по-прежнему жить на широкую ногу, да не выходит", - заявил путинист.

Также любитель диктатора Путина Дворцов уверяет, что Пугачева планирует продать и то имущество, которое обещала оставить в наследство своим детям и внукам.

"Я слышал, что, помимо антиквариата, Пугачева решила продать и свою коллекцию бриллиантов, которую она еще много лет назад обещала подарить внучке Клавдии - дочери Кристины Орбакайте. Жить-то на что-то надо. У Аллы большая коллекция сапфиров и бриллиантов. По крайней мере тут уж точно нет подделок", - выдал продюсер.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, недавно Главред сообщал, что Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".

А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.

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