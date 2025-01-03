"Как это будет": Елена Зеленская высказалась о встрече с Меланией Трамп

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- Елена Зеленская пока не контактировала с Меланией Трамп
- Первая леди планирует пригласить ее в Украину
Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, какие у нее отношения с будущей первой леди США Меланией Трамп.
В эфире национального телемарафона Елена отметила, что пока у нее не было повода позвать Меланию в Украину.
"Нужно иметь повод для приглашения", – сказала Зеленская.
Также супруга президента Украины уточнила, что знакома с Меланией Трамп еще с 2019 года.
"У нас нормальные отношения. Пока действующий президент не покинул свой пост, у них первая леди – Джилл Байден. Новых контактов у меня с Меланией еще не было", - поделилась Елена и сказала, что планирует пригласить Трамп на саммит первых леди и джентльменов.
"Посмотрим, как это будет", – подытожила Зеленская.
Смотрите видео интервью Елены Зеленской:
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Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.
А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".
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Кто такая Елена Зеленская?
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
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