"Как это будет": Елена Зеленская высказалась о встрече с Меланией Трамп

Елена Зеленская планирует все же пообщаться с Меланией Трамп.

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Елена Зеленская высказалась о Мелании Трамп / коллаж: Главред, фото: t.me, Елена Зеленская, instagram.com, Мелания Трамп

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Елена Зеленская пока не контактировала с Меланией Трамп

Первая леди планирует пригласить ее в Украину

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, какие у нее отношения с будущей первой леди США Меланией Трамп.

В эфире национального телемарафона Елена отметила, что пока у нее не было повода позвать Меланию в Украину.

"Нужно иметь повод для приглашения", – сказала Зеленская.

Также супруга президента Украины уточнила, что знакома с Меланией Трамп еще с 2019 года.

"У нас нормальные отношения. Пока действующий президент не покинул свой пост, у них первая леди – Джилл Байден. Новых контактов у меня с Меланией еще не было", - поделилась Елена и сказала, что планирует пригласить Трамп на саммит первых леди и джентльменов.

"Посмотрим, как это будет", – подытожила Зеленская.

Смотрите видео интервью Елены Зеленской:

Елена Зеленская / инфографика: Главред

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Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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