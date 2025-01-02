Есть на что посмотреть: 49-летнюю Шарлиз Терон засняли в купальнике на пляже

Голливудская актриса Шарлиз Терон появилась на пляже и порадовала поклонников.

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Шарлиз Терон отдохнула в Мексике / Коллаж Главред, фото Instagram/charlizeafrica

Вы узнаете:

Где встречала Новый год Шарлиз Терон

Как она выглядит

Роскошная голивудская актриса Шарлиз Терон продемонстрировала свою подтянутую фигуру, вышагивая в элегантном черном купальнике в Лос-Кабосе, Мексика.

Как пишет Page Six, 49-летняя актриса отдыхала у бассейна вместе со своей матерью Гердой Якобой Алеттой Маритц и 9-летней дочерью Августой за день до Нового года. Терон демонстрировала яркую внешность в чувственном купальнике с бретельками через шею, который облегал ее стройную фигуру и подчеркивал загорелые плечи.

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Фото Шарлиз в купальнике можно посмотреть тут

В качестве аксессуаров она надела черную кепку дальнобойщика с надписью "SIX" спереди и черные солнцезащитные очки в большой оправе.

В какой-то момент обладательница Оскара была замечена наносящей солнцезащитный крем, чтобы защитить свою кожу от палящего солнца.

Ее также заметили полулежащей в уютном шезлонге, готовясь встретить Новый год с членами своей семьи.

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Ранее Главред писал о том, что Шарлиз Терон больше не заинтересована в трансформации своего тела для ролей в кино. 48-летняя обладательница Оскара сказала, что ее тело все еще ощущает последствия колебаний веса на протяжении многих лет, когда она меняла свою фигуру для определенных ролей на экране.

Ранее также немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум, которой вот-вот стукнет 50 лет, поделилась трогательным фото своих любимых женщин из разных поколений.

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