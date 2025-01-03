Почему не стоит выбрасывать опавшие иголки с елки: как их можно использовать в быту

О чем речь:
- Как применить иголки с елки в быту
- Какое универсальное средство можно сделать из иголок от елки
Рождественская елка - это настоящий символ праздника, пока она не начинает осыпаться, превращая дом в место постоянной уборки. Но не спешите выбрасывать опавшие иголки - они могут пригодиться в быту.
Вместо того, чтобы просто избавляться от них, попробуйте несколько необычных способов использования иголок с пользой, делится советами Главред со ссылкой на msn.com.
Что можно сделать из опавших иголок елки?
- Интересное экологическое средство для уборки. Иглы ели или пихты можно использовать для создания универсального чистящего средства. Наполните банку на 1 литр иголками, залейте уксусом и оставьте настаиваться 2-3 недели. После этого процедите раствор, смешайте его с водой (1:1) и перелейте в бутылку с пульверизатором. Это средство прекрасно полирует зеркала, стекло, очищает посуду и поверхности, а также удаляет остатки мыла в ванной.
- Ароматизатор для шкафа Сделайте саше из елочных иголок. Сложите их в тканевый мешочек вместе с ватным диском, смоченным спиртом, и поместите в шкаф, ящик или автомобиль. Это придаст приятный хвойный аромат.
- Соль для ванны. Высушите иголки, измельчите их в порошок и смешайте с крупной солью. Такая смесь сделает вашу ванну ароматной и релаксирующей.
- Природная мульча для сада. Иглы можно использовать для мульчирования, чтобы удерживать влагу в почве и защитить растения от мороза. Они также идеально подходят для растений, которые нуждаются в кислой почве, например рододендроны или гортензии.
Также ранее рассказывалось, сколько можно держать елку дома. Известно, что большинство украинцев придерживаются традиций и оставляют елку до окончания рождественского цикла праздников.
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Какие искусственные елки проще всего чистить?
Существуют простые способы ухода, которые помогут сохранить вашу искусственную елку в идеальном состоянии в течение всех праздников.
Если легкий уход - это ваш главный критерий, выбирайте елки с ветвями на шарнирах, которые можно сложить вниз для удобного доступа.
Хотя густые и пышные елки выглядят привлекательно, модели с более разреженными ветвями легче очищать, объясняет Christmas Tree World.
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