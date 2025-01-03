Почему не стоит выбрасывать опавшие иголки с елки: как их можно использовать в быту

Праздничные живые елки радуют глаз своей красотой, а дом ароматом, но имеют один недостаток - их иголки быстро осыпаются.

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Какая может быть новая жизнь елочных иголок / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Как применить иголки с елки в быту

Какое универсальное средство можно сделать из иголок от елки

Рождественская елка - это настоящий символ праздника, пока она не начинает осыпаться, превращая дом в место постоянной уборки. Но не спешите выбрасывать опавшие иголки - они могут пригодиться в быту.

Вместо того, чтобы просто избавляться от них, попробуйте несколько необычных способов использования иголок с пользой, делится советами Главред со ссылкой на msn.com.

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Что можно сделать из опавших иголок елки?

Интересное экологическое средство для уборки. Иглы ели или пихты можно использовать для создания универсального чистящего средства. Наполните банку на 1 литр иголками, залейте уксусом и оставьте настаиваться 2-3 недели. После этого процедите раствор, смешайте его с водой (1:1) и перелейте в бутылку с пульверизатором. Это средство прекрасно полирует зеркала, стекло, очищает посуду и поверхности, а также удаляет остатки мыла в ванной.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Ароматизатор для шкафа Сделайте саше из елочных иголок. Сложите их в тканевый мешочек вместе с ватным диском, смоченным спиртом, и поместите в шкаф, ящик или автомобиль. Это придаст приятный хвойный аромат.

Сделайте саше из елочных иголок. Сложите их в тканевый мешочек вместе с ватным диском, смоченным спиртом, и поместите в шкаф, ящик или автомобиль. Это придаст приятный хвойный аромат. Соль для ванны. Высушите иголки, измельчите их в порошок и смешайте с крупной солью. Такая смесь сделает вашу ванну ароматной и релаксирующей.

Высушите иголки, измельчите их в порошок и смешайте с крупной солью. Такая смесь сделает вашу ванну ароматной и релаксирующей. Природная мульча для сада. Иглы можно использовать для мульчирования, чтобы удерживать влагу в почве и защитить растения от мороза. Они также идеально подходят для растений, которые нуждаются в кислой почве, например рододендроны или гортензии.

Также ранее рассказывалось, сколько можно держать елку дома. Известно, что большинство украинцев придерживаются традиций и оставляют елку до окончания рождественского цикла праздников.

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Какие искусственные елки проще всего чистить? Существуют простые способы ухода, которые помогут сохранить вашу искусственную елку в идеальном состоянии в течение всех праздников. Если легкий уход - это ваш главный критерий, выбирайте елки с ветвями на шарнирах, которые можно сложить вниз для удобного доступа. Хотя густые и пышные елки выглядят привлекательно, модели с более разреженными ветвями легче очищать, объясняет Christmas Tree World.

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