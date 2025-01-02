Новые угрозы Фицо для украинцев и рекорд ГУР: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 2 января по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 2 января / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, consilium.europa.eu

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

"Обстановка на уровне хаоса": в Нововасильевке под Покровском продолжаются бои - DeepState

Российская оккупационная армия продвинулась в городе Курахово и еще пяти населенных пунктах Донецкой области. Об этом в ночь на 2 января сообщили аналитики проекта DeepState.

В частности, у оккупантов есть продвижение возле Волкового, Нескучного, в Новоелизаветовке, Соленом, Воздвиженке, Курахово и его южных окрестностях.

видео дня

Партизаны взорвали железную дорогу РФ возле важного военного склада

Агенты партизанского движения "Атеш" совершили диверсию на железной дороге в районе населенного пункта в Тверской области РФ.

В сообщении партизанского движения "Атеш" в Telegram говорится, что этот участок пути используется для поставки на фронт боеприпасов с 23-го и 107-го арсеналов ГРАУ, которые являются стратегически важными объектами для российской военной инфраструктуры.

РФ штурмует важные позиции ВСУ и пытается прорваться на самых тяжелых направлениях

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 140 боевых столкновений. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, а на Северском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Серебрянка, говорится в сообщении Генштаба.

Завершение войны в 2025 году: в ЦПД прокомментировали намерения РФ

Учитывая действия России, страна-агрессор планирует воевать в течение 2025 года. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, оккупанты активно накапливают ракеты, поэтому нет никаких оснований считать, что враг намерен быстро завершить войну в 2025 году.

Переговоры с РФ и прекращение войны: у Зеленского выдали важное заявление

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ни один переговорный процесс об окончании войны невозможен, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену.

В публикации издания BBC сообщили, что сейчас украинские чиновники отвергают любые разговоры о давлении или предположения, что приезд избранного президентом США Дональда Трампа обязательно означает неизбежность мирных переговоров.

Антирекорды РФ по потерям людей и техники в 2024 году: впечатляющие цифры Минобороны

В течение 2024 года Силы обороны Украины уменьшили численность российской оккупационной армии на 430 790 военных. Условно, это численность почти 36 мотострелковых дивизий сухопутных войск армии РФ. В прошлом году враг понес суммарно больше потерь, чем за 2022 и 2023 годы. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Отмечается, что в 2024 году наибольшая цифра безвозвратных и санитарных потерь в живой силе агрессора за месяц зафиксирована в декабре - 48 670 военных.

Россияне готовятся обойти Покровск, чтобы захватить его: в ВСУ раскрыли ситуацию

Спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова сообщил, что в Покровске Донецкой области не идут городские бои, но российские войска пытаются обойти город.

"Городских боев в городе нет. До границы города россияне не дошли, но пытаются охватить его через соседние населенные пункты, поселки, проникать теми или иными группами, накапливать (силы, - ред.) и бить в дальнейшем так, чтобы обойти город. Также активное действие БПЛА, активное действие всего, что у россиян сейчас есть, тоже сосредоточено в районе города Покровск", - сказал он в эфире телемарафона.

В Курскую область перебрасывают новые подразделения КНДР: в ГУР раскрыли подробности

Северокорейские подразделения на Курском направлении продолжают нести существенные потери среди личного состава. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Из-за потерь российские командиры перебрасывают на передовую новые военные подразделения КНДР.

Оснащенные ракетами морские дроны Magura V5 31 декабря уничтожили в Черном море два российских вертолета Ми-8 и еще один получил повреждения. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Telegram.

В ГУР уничтожение двух вертолетов назвали "обновлением рекорда".

Похолодание ударит в Украине, будет снег: синоптик назвала дату

Погода в Украине в пятницу, 3 января, отметится похолоданием. Температура воздуха снизится до 0-2 градусов тепла, в центральных областях она составит +1...+5 градусов, в южной части еще задержится +6...+12 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

"ВСУ отбили жесткий штурм оккупантов": Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Перед Новым Годом воины ВСУ отбили один из очень жестоких российских штурмов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Кроме этого он поблагодарил украинские подразделения, которые наносят удары по российской армии и уничтожают оккупантов.

Сирия может стать партнером Украины: Зеленский провел важное совещание

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина поможет стабилизации ситуации в Сирии после падения режима Башара Асада.

Глава государства в своем Telegram сообщил, что провел совещание по Сирии. Он заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра аграрной политики Украины Виталия Коваля относительно визита в Сирию. Чиновники также обсудили результаты переговоров в Дамаске, безопасность и экономические перспективы.

Может продолжаться еще 3 года: Свитан описал сценарий завершения войны в Украине

2025 год не будет годом Украины в военных действиях, да и вообще в геополитике. С одной стороны, для нас этот год будет периодом накопления ресурсов, восстановления потерь, и будет продолжаться такая же горячая фаза войны, с другой - Украина будет выполнять операции по сковыванию российской армии.

Таким прогнозом поделился военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью Главреду. По его словам, война в Украине может продлиться еще около трех лет.

"Снова и снова": лидер партии Шольца назвала цель переговоров с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц должен продолжать телефонные разговоры с диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Такое мнение высказала лидер Социал-демократической партии Германии Саския Эскен, сообщает n-tv.

Эскен отметила, что переговоры с российским диктатором якобы могут помочь понять, какие шаги нужны для завершения полномасштабной войны в Украине.

ВСУ мощно ударили по командному пункту армии РФ на Курщине: подробности

Вооруженные силы Украины в четверг, 2 января, нанесли точный мощный удар по командному пункту российских оккупантов в Курской области.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Отмечается, командный пункт российской армии, который был поражен, был расположен в населенном пункте Марьино.

"Экипажи покрошило в фарш": Свитан раскрыл детали исторической операции ГУР

Перед Новым годом морские дроны ГУР Magura V5 уничтожили целых два вражеских вертолета Ми-8 и один подбили. Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан рассказал детали исторической операции в эфире Radio NV.

По его словам, потеря двух вертолетов - серьезный удар по российской морской авиации.

Бойцы ГУР МО Украины осуществили уникальную операцию с использованием морских дронов, в результате которой были уничтожены российские вертолеты возле Крыма. Этот случай стал первым в истории, когда морские дроны использовали для уничтожения вражеской техники такого уровня. Об этом пишет Defense Express.

В Минобороны анонсировали проверки Командования Сухопутных войск: в чем причина

Министерство обороны Украины инициирует комплексный анализ работы Командования Сухопутных войск ВСУ для реформирования системы управления и кадровой политики. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в своей заметке на Facebook.

Умеров подчеркнул, что для победы необходимо тщательно анализировать опыт и честно признавать ошибки. Это особенно важно для Сухопутных войск, которые являются наиболее многочисленной и стратегически значимой частью Вооруженных Сил, ответственной за мобилизацию, подготовку, комплектование и боевую эффективность подразделений.

РФ отправила на войну против Украины до 180 тысяч заключенных - СВР Украины

Россия привлекла к участию в войне против Украины от 140 000 до 180 000 заключенных с начала полномасштабного вторжения. Бывшие заключенные, которые согласились воевать, получают меньшие выплаты, чем другие российские солдаты. Об этом сообщила Служба внешней разведки.

Здания Рады попали под удар: Стефанчук показал последствия атаки РФ по Киеву

1 января 2025 года российский удар по центру Киева задел и админздания Верховной Рады. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в этот день Россия совершила жестокую атаку на центр столицы, в результате которой погибли двое мирных жителей - супруги известных киевских ученых Игорь Зима и Олеся Сокур, которые проживали в пораженном жилом доме.

"Инициатива будет в РФ": Свитан назвал 2 главные задачи для Украины в 2025 году

Инициатива на фронте в 2025 году будет у российских оккупантов, но Украина сможет провести как минимум две-три наступательные операции. Украинские военные могут в этом году уничтожить ряд важных военных объектов оккупантов в Крыму, что создаст предпосылки для операции 2026 года, когда инициатива полностью перейдет к украинским войскам.

Украину накроют снегопады и метели: где объявили 3 уровень опасности

В пятницу, 3 января погода в Украине будет облачной, с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя. В Карпатах возможны значительные снегопады и метели. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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